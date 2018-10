Rüsselsheim hatte schon immer sportliche Ableger im Programm – vom Manta über den Kadett bis hin zum Corsa. Sie alle trugen mit Stolz die drei Buch-

staben GSi am Heck. Der OPC (Opel Performance Center) ist Schnee von gestern, es lebe wieder der GSi! Begonnen hat alles übrigens 1984.

Wir hatten den Insignia GSi als Kombi und – man höre und staune – mit einem Dieselmotor. Ja, gibt es noch immer, diesen bösen Selbstzünder … Mit 210 PS und 480 Newtonmeter ist das fünf Meter lange Opel-Flaggschiff mehr als ausreichend motorisiert. Der Biturbo schiebt ordentlich an – in nur 7,5 Sekunden zeigt der Tacho 100 an. Egal ob auf nasser oder trockener Fahrbahn, in

enger und weiter Kurve, der Insignia GSi zieht unbeeindruckt seine Spur. Der serienmäßige Allradantrieb ist mit Torque Vectoring ausgestattet. Das heißt: Es wird nicht nur die Antriebskraft flexibel zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt, sondern auch zwischen kurveninnerem und kurvenäußerem Vorderrad. Und Gratulation: Die Federung ist ein gelungener Kompromiss zwischen Sportlichkeit und alltagstauglichem Komfort (auch im Sportmodus besteht keine Gefahr für die Bandscheiben). Coole Sache!