Das Longboard geht sich (knapp) nicht aus. Alles andere dagegen schon, was man so braucht, zum Wellenreiten.

Denn auch wenn die Nummer 40 aus der XC-Reihe der „Kleinste“ in Volvos SUV-Mannschaft ist: Schüchtern ist sie gar nicht! Und lässiger als so mancher Großer. Das fängt beim (Surf-)Anzug an. Und hört beim Sound noch lange nicht auf.

Selbst der „Kleinste“ unter den XC40-Benzinern (klein sind nur die Zylinder, nämlich drei, Hubraum und Pferdestärken sind dagegen beide gut bestückt) klingt nach Großem. Und fährt sich auch wie die großen Brüder. Und die perfekte Welle, oder besser: den perfekten Winkel, den trägt der Tiguan-Herausforderer ohnehin keck auf der Hüfte. Bis ans geduckte Dach und fast bis an die auftrainierten Radkästen reichen die mächtigen Heckleuchten des Schweden heran. Und machen klar: Hier spielt die Musik!

Von Bescheidenheit ist auch in der Ausstattungsversion R-Design keine Spur. Dafür dominiert auch im Innenraum strukturierte Lässigkeit rund um den riesigen, strammen Touchscreen in der Mitte. Und: jede Menge in hübsche Pakete verpackter High- tech …