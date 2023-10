BMW-Chef Morawa: „Wasserstoff ist das fehlende Puzzleteil“

NÖN: Wie geht es der BMW Group Austria?

Christian Morawa: Uns geht es sehr gut! Wir sind seit einigen Jahren die Nummer 1 im Premiumsegment und aktuell insgesamt die Nummer 3 hinter VW und Skoda – mit einem Marktanteil von knapp acht Prozent. Das ist schon gewaltig! Wir sind echt gut unterwegs – und das macht mich auch mächtig stolz! Unser bestes Modell ist übrigens der X1, gefolgt vom 3er, der nach wie vor ein Klassiker ist. X3 und 5er gehen ebenfalls sehr gut.

Warum sind Sie so gut unterwegs? Das Erfolgsrezept?

Morawa: Von der Modellpalette her sind wir richtig gut aufgestellt – und bringen laufend neue Autos auf den Markt. In vielen Bereichen mit Plug-in-Hybridantrieb und vollelektrisch, das hilft uns in Österreich natürlich auch sehr stark.

Die Autobranche kämpfte zuletzt mit Lieferproblemen (Stichwort: Halbleiter) – wie geht es Ihnen jetzt damit?

Morawa: Unsere Lieferzeiten haben sich wieder eingependelt in einem normalen Bereich, im Normalfall sind es zwischen zwei und drei Monate. Aber das hängt natürlich vom Modell und von der Ausstattung ab. Eine kleine Verzögerung gibt es jetzt durch das Logistikthema, weil viele lieferfähiger sind und die Logistiker das alles abarbeiten müssen.

Kurze Vorschau: Auf welche Neuheiten dürfen wir uns in der nahen Zukunft freuen?

Morawa: Aktuell steht die neue 5er-Limousine, die achte Generation, in den Startlöchern, darunter auch der vollelektrische i5, mit dem Wärmemanagement „exklusiv made in Steyr“. Im Frühjahr wird dann die Kombiversion, auch vollelektrisch, nachgereicht. Ebenfalls im Frühjahr wird der neue X2 bzw. iX2 starten. Dann haben wir die neuen Mini-Versionen, den dreitürigen Cooper und den Countryman, die ebenfalls im Frühjahr in den Handel kommen werden.

Thema Elektromobilität: Der Weisheit letzter Schluss?

Morawa: Wir entwickeln den Verbrenner weiter, auch im Kompetenzzentrum in Steyr. Aber die Elektromobilität ist das Konzept für die Zukunft, bei uns ist derzeit jedes zweite Auto elektrifiziert. Wir sind aber technologieoffen! Auch das Thema Wasserstoff ist uns wichtig. Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende. Wir, die BMW Group, sind der Meinung, dass Wasserstoff das fehlende Puzzleteil für emissionsfreie Mobilität ist. Um die nachhaltige Wende zu schaffen, gilt es alle Lösungen, die uns Richtung Net Zero CO2 bringen, miteinzubeziehen und sie dort zum Einsatz zu bringen, wo sie die größte Wirkung erzielen. Ich denke, Wasserstoffantriebe werden auf alle Fälle beim Nutzfahrzeug zum Einsatz kommen – und dann wird die Infrastruktur auch kommen, davon bin ich überzeugt.

Bis wann wird die BMW Group in Europa komplett vollelektrisch sein?

Morawa: Diesbezüglich ist bei BMW noch kein Ziel definiert, grundsätzlich müssen die Rahmenbedingungen passen – und, noch einmal, wir sind technologieoffen. Die Ressourcenverfügbarkeit muss natürlich stimmen, wir dürfen uns hier nicht von einer Abhängigkeit in die andere begeben. Fix ist, dass wir beim Mini bis Anfang der 2030er weltweit vollelektrisch sein werden. Bei uns in Österreich haben wir das Ziel, dass 2030 mindestens 50 Prozent vollelektrisch sind. In Österreich macht es jetzt schon Sinn vollelektrisch zu fahren – denn da passt der Grünstrom, da passt größtenteils die Infrastruktur. Grundsätzlich sind unsere Modelle bezüglich Antrieb breit aufgestellt – so gibt es die neue 7er-Reihe als Diesel, als Plug-in-Hybrid und auch als Vollstromer.

Thema Ladeinfrastruktur: Schwächelt man diesbezüglich in Österreich?

Morawa: Ich bin mit einem i7 viel unterwegs, quer durch Österreich, Tschechien, Deutschland und Italien – ich habe nie ein Problem mit der Ladeinfrastruktur gehabt. Ich lade mit der BMW-E-Card, die fast überall funktioniert. Aber klar, bei der Ladeinfrastruktur muss noch einiges passieren, aber wir sind in Österreich eh schon sehr gut aufgestellt. Die Ladeinfrastruktur und das mit dem Grünstrom müssen passen, sonst wird das mit BEV only nicht klappen.

E-Fuels – für die BMW Group ein Thema?

Morawa: Klimaneutrale Kraftstoffe können eine wichtige Rolle zur Dekarbonisierung des Verkehrs leisten, insbesondere bei der Senkung des CO2-Ausstoßes der Bestandsflotte, die in Europa bereits heute rund 250 Millionen Fahrzeuge umfasst. Deswegen sind bereits alle BMW-Motoren für höhere regenerative Kraftstoffanteile freigegeben (B10, E25). Wir werden kontinuierlich neue Kraftstoffe auf ihre Kompatibilität prüfen, sobald diese für den Einsatz in Pkws verfügbar sind. Für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist es essenziell, dass alle eingesetzten Energieformen zunehmend klimaneutral hergestellt werden. Wir engagieren uns aber nicht aktiv bei der Entwicklung und Realisierung von entsprechenden Produktionsanlagen.

Was halten Sie vom Plug-in-Hybridantrieb?

Morawa: Die BMW Group setzt für den weiteren Hochlauf der Elektromobilität auf BEV und PHEV. PHEV ist die geeignete Technologie für alle, die sich noch nicht für ein BEV entscheiden können. PHEV bietet unstrittig das Potenzial für substanzielle CO2-Reduzierung, wenn er regelmäßig geladen und zu hohen Anteilen elek-trisch gefahren wird. Als führender Plug-in-Hybrid-Anbieter Österreichs bietet die BMW Group ein breites PHEV-Portfolio über alle Segmente.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind in der BMW Group ein großes Thema. Wie schaut das genau aus?

Morawa: Wir schauen uns nicht nur den Strom- bzw. Spritverbrauch beim Auto an, sondern das Ganze. Das heißt: vom Rohstoffeinkauf bis zum zweiten Lebenszyklus des Autos, Ziel ist bis 2030 eine Einsparung von 40 Prozent über den gesamten Ablauf. Bei den Materialien werden sehr stark Sekundärmaterialien eingebunden, wir bieten auch veganes Leder an, echtes Leder wird es aber weiterhin geben. Beim 7er gibt jetzt es auch die Möglichkeit Merinokaschmirwolle-Sitze zu nehmen, auf denen man extra angenehm sitzt und der Heiß/Kalt-Unterschied nicht mehr so stark ist.

Thema SUV bzw. bei BMW sagt man ja SAV (Sports Activity Vehicle): Wie wichtig?

Morawa: Natürlich sehr wichtig! Es geht hier in erster Linie um das höhere Sitzen, was auch gut für die Verkehrssicherheit ist. Mit dem iX1 (Listenpreis ab 45.900 Euro, Anmerkung der Redaktion) treffen wir mit der Elektromobilität und dem höheren Sitzen den Nerv der Zeit, der Elektroanteil beim X1 liegt schon bei 50 Prozent.

BMW hat mit dem neuen 7er und dem neuen XM zwei extreme Über-fünf-Meter-Autos im Programm … Wie verkaufen sich diese Flaggschiffe bei uns in Österreich?

Morawa: Die zwei Fahrzeuge sind natürlich keine Volumensmodelle, die Verkaufszahlen sind überschaubar, sie sind Autos für eine spezielle Zielgruppe. Ich fahre aktuell einen i7 M70 mit einer 110-kWh-Batterie, 450 bis 500 Kilometer schaffe ich damit fast immer. Im September bin ich mit ihm ungefähr 8.000 Kilometer gefahren – also ein Auto, das für Vielfahrer geeignet ist. Der XM ist das erste elektrifizierte M-Modell, mit dem Elektromotor schafft man um die 90 Kilometer rein elektrisch, und der V8-Benziner hat natürlich eine beeindruckende Kraft.

Foto: BMW Group

Wie sind Sie mit Ihren Händlern zufrieden? Wie stehen Sie zum Agentursystem? Und wie stehen Sie zum Autoverkauf per Internet?

Morawa: Die BMW Group strebt gemeinsam mit ihren Handelspartnern stets das beste Premium-Kundenerlebnis an. Deshalb richten wir unser Angebot fortlaufend an den sich ändernden Kundenerwartungen und der voranschreitenden Digitalisierung aus. Vor diesem Hintergrund sehen wir für uns die Zukunft in einem Direktvertriebsmodell mit Handelspartnern für Europa. Dieses gestalten wir seit einigen Monaten gemeinsam mit unseren Handelspartnern aus, denn sie sind auch künftig das Rückgrat unseres Vertriebserfolgs. Mit dieser Neuausrichtung wollen wir den Vertrieb der BMW Group zukunftssicher gestalten. Es ist unser übergreifendes Ziel, mit unserem neuen Vertriebsmodell die Kundenzufriedenheit und das Markenerlebnis zu stärken und darüber hinaus neue, online-affine Kundenzielgruppen anzusprechen. Die Neuausrichtung des Vertriebs kommt allen Beteiligten zugute: unseren Kunden, den Handelspartnern und der BMW Group. Der Kunde profitiert von der „best customer journey“, dem Handelspartner wird ein attraktives und zukunftsfähiges Geschäftsmodell geboten, und die BMW Group intensiviert die direkte Kundenbeziehung.

BMW „made in Steyr“ ...

Morawa: Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt! In unserem Motorenwerk in Steyr (4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele davon auch aus Niederösterreich – Anmerkung der Redaktion) läuft es sehr gut. Ich bin froh, dass wir das Kompetenzzentrum für die Elektromobilität bekommen haben, das war keine Selbstverständlichkeit. Das Ziel ist, dass wir dort ab 2025 bis zu 600.000 Elektroantriebe pro Jahr produzieren. Es wird bis 2030 eine Milliarde Euro in Steyr investiert. Jeder zweite Benziner oder Diesel kommt übrigens aktuell mit „Herz aus Österreich“. Das Werk in Steyr ist für mich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte! Know-how „made in Austria“ ist sehr wichtig.