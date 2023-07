BYD-Austria-Chef Dzihic: „Die Probefahrt ist der Gamechanger“

NÖN: Warum soll man einen BYD kaufen?

Danijel Dzihic: Zu allererst: BYD („Build Your Dreams“) ist kein klassischer Autohersteller, sondern ein Technologieunternehmen, das mit der Herstellung von Batterien begann und groß wurde. BYD ist mittlerweile aber auch die Nummer 1, wenn es um elektrifizierte Autos geht: 2022 wurden weltweit knapp 1,9 Millionen Autos (Elektroautos und Plug-in-Hybridautos) verkauft. Bei BYD sind Vollprofis bezüglich Elektromobilität am Werk. BYD steht für eine leistbare Elektromobilität. Ja, wir sind nicht die Günstigsten, das wollen wir auch nicht sein, bei uns steht ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund.

Welche Modelle werden derzeit angeboten bzw. welche kommen demnächst?

Dzihic: Aktuell haben wir den Atto 3, unser Volumensmodell, im Programm. Das ist ein knapp 4,5 Meter langer SUV mit einer Reichweite von 420 Kilometern. Und zwei Imagemodelle: einmal den SUV Tang und einmal die Limousine Han, beide rund fünf Meter lang. Heuer, bis Jahresende, werden noch weitere drei Modelle kommen: der Dolphin, der Kompaktwagen, wird der Einstieg in die Marke BYD sein, der SUV Song und die Limousine Seal. Dann haben wir gleich sechs Vollstromer im Programm, das hat kaum wer!

Wird es bei uns auch einen BYD mit Plug-in-Hybridantrieb geben?

Dzihic: Ich glaube, dass mit der Abgasnorm Euro 7 der Plug-in-Hybrid keine Zukunft hat. Ob der Song PHEV, ein Bestseller in China, nächstes Jahr zu uns kommt, ist noch nicht entschieden. Da hören wir uns auch die Meinung der Kundinnen und Kunden an. Grundsätzlich sind wir aber eine Elektromarke, das ist die Zukunft!

Ist die Elektromobilität (aktuell) zu teuer?

Dzihic: Wir wollen das mit dem Dolphin widerlegen! Der Dolphin, mit 427 Kilometern Reichweite, also alltagstauglich, wird gleichpreisig sein wie ein Golf, Astra oder Focus mit Verbrennermotor. Das ist unser Statement, das ist unsere große Zielsetzung. Der Dolphin wird abzüglich der Förderungen mit rund 26.500 Euro starten, das ist schon eine Ansage! Auf der Auto Shanghai hat BYD den Seagull vorgestellt. Vorerst ist dieser vier Meter lange Wagen nur für China gedacht. Sollte er aber doch nach Europa kommen, dann könnte sein Einstiegspreis unter 20.000 Euro liegen.

Wie schaut es aktuell mit dem Verkauf aus bzw. wie ist der Verkauf angelaufen? Dzihic: Ende Jänner haben wir die ersten Autos zugelassen. Kaufverträge haben wir bis dato rund 325, davon wurden knapp über 200 Autos schon ausgeliefert.

Ist das ursprüngliche Österreich-Ziel für 2023 – 1.000 Einheiten – realistisch?

Dzihic: Ja, weil alles Richtung Ende 2023 geht. Dolphin, Song und Seal kommen im vierten Quartal. Es war immer unser Plan, dass zwei Drittel der Verkäufe im zweiten Halbjahr stattfinden. Wir sind ehrgeizig, aber ehrlich gesagt, die Marke BYD kennt man noch nicht. Betonung auf noch.

Das heißt?

Dzihic: Unsere erste Auflage war, das Händlernetz aufzubauen. Das ist zu 80 Prozent bereits passiert. Und diese Händler werden in ihren Gebieten dafür sorgen, dass BYD unter die Leute kommt. Unsere Autos werden zu den Leuten gebracht. Siehe zum Beispiel Wieselburger Messe. Und dann haben wir noch den Store in der SCS (Vösendorf), und jetzt wurde erst entschieden, dass wir in die Plus-City (Pasching bei Linz) gehen werden. Wir gehen zu den Leuten! Die Probefahrt ist der Gamechanger: Jeder, der eine Probefahrt macht, ist ein Fan und Botschafter unserer Marke. Alle sind von der Qualität überrascht, jeder steigt mit einem Lächeln aus dem Auto.

Han und Tang kosten jeweils rund 70.000 Euro. Wie kommt man da zu Kunden, vor allem als eine komplett neue Marke?

Dzihic: Es ist nicht unser Ansatz, 100 Han und 100 Tang pro Monat zu verkaufen, das sind Flag-ships. Aber: Vergleichbare Mitbewerber vom Han kosten 40.000 bis 50.000 Euro mehr. Das darf man bitte nicht vergessen.

Der Atto 3 ist innerhalb von zehn Werktagen lieferbar ... Danijel Dzihic

Wie schaut es mit der Lieferzeit aus? Und den Ersatzteilen?

Dzihic: Der Atto 3 ist innerhalb von zehn Werktagen lieferbar (Lager in Bratislava, Anmerkung der Redaktion). Das wird auch beim Dolphin so sein. Das ist unser Vorteil, wir können liefern! Und die Ersatzteile: In den Niederlanden gibt es ein großes Ersatzteillager, das immer mehr gefüllt wird. Zudem haben wir in Österreich auch ein Lager für die wichtigsten Teile.

Thema Händler: Wie viele gibt es aktuell bzw. wie viele sollen es bis Ende 2023 sein? Und warum gibt es noch keinen Händler in der NÖ Landeshauptstadt St. Pölten?

Dzihic: Derzeit haben wir 23 Händler österreichweit und den BYD Store in der SCS. Das Ziel ist, dass der/die BYD-Pilot/Pilotin in maximal 45 Minuten beim Händler bzw. bei der Werkstätte ist. Wir werden bis Ende 2023 25 bis 30 Händler haben, dann haben wir alles abgedeckt. In St. Pölten haben wir uns noch nicht entschieden, der weiße Fleck muss nicht sofort geschlossen werden, es muss langfristig passen.

Wer entscheidet, wer BYD-Händler wird?

Dzihic: Wir schlagen vor, BYD Europe entscheidet.

Wie soll ein BYD-Händler aussehen?

Dzihic: In puncto Elektromobilität muss es ein Vollprofi sein. Er sollte jung sein oder einen Nachfolgeplan haben. Wir wollen für Jahrzehnte Partner, Betriebe, die mit uns die Marke aufbauen. Aktuell haben wir zwei Denzel-Standorte, der Rest sind Familienbetriebe, die meisten sind Mehrmarkenhändler. Bezüglich Räumlichkeit gibt es eine Vorgabe: Sechs Autos müssen in den Schauraum reinpassen. Den BYD Store in der SCS wird es mindestens vier Jahre geben, so lange läuft einmal der Vertrag (über CCI Car Austria, eine Tochtergesellschaft der Denzel-Gruppe, kommen die Vollstromer zu den Händlern, Anmerkung der Redaktion).

Agenturvertrieb?

Dzihic: Nein! Wir maßen uns nicht an, dass wir als Importeur die Kundinnen und Kunden besser betreuen als die Händler. Ich glaube auch, dass man in Österreich den klassischen Händler will. Auch in Zukunft. Online-Kauf geht natürlich, wenn man will, gezwungen wird aber keiner. Wer kauft ein Auto ohne Probefahrt?

Der Seal, der demnächst kommt, hat laut WLTP eine Reichweite von maximal 570 Kilometern. Wie hoch wird die Reichweite in naher Zukunft sein?

Dzihic: Die WLTP-Angaben sind bei uns schon sehr realitätsnah, der Seal mit einer 82,5-kWh-Batterie kommt realistisch auf mindestens 520 Kilometer, auch im Winter. Ich glaube, dass in Zukunft noch mehr gehen wird. Die Entwicklung geht ja weiter. Für unsere Batterien gibt es übrigens acht Jahre bzw. 200.000 Kilometer Garantie, das ist auch ein starkes Kaufargument.

BYD ist der weltweit der zweitgrößte Produzent von Akkus (vor allem für Mobiltelefone). In Ihren Autos kommt die Blade-Batterie zum Einsatz …

Dzihic: Bei der Blade-Batterie werden die Schwerstoffe wie Nickel, Kobalt und Cadmium vermieden, die Batterie ist somit sehr umweltfreundlich. Die Blade-Batterie ist zudem sehr sicher, da sie im Fall eines Unfalles thermisch nicht durchgeht, sondern nur maximal 60 Grad heiß wird. Klassische Elektroautoakkus fangen Feuer und werden bis zu 800 Grad heiß. Zudem hat die Blade-Batterie eine hohe Langlebigkeit (5.000 Ladezyklen).

Zusätzliche Unterbodenversiegelung: Wir wollen damit sichergehen, dass langfristig die Qualität und Kundenzufriedenheit gegeben sind. Danijel Dzihic

Als „Pflichtextra“ gibt es das Österreich-Paket, unter anderem mit „Unterbodenversiegelung Alpenregion“. Was kann man sich darunter vorstellen?

Dzihic: Wir machen eine zusätzliche Unterbodenversiegelung bei allen BYD-Modellen. Wir wollen damit sichergehen, dass langfristig die Qualität und Kundenzufriedenheit gegeben sind. Über etwas, das super ist, legen wir noch einmal eine Schicht drüber ...

Alle Autos werden derzeit in China produziert?

Dzihic: Momentan. Es gibt nichts offiziell, aber es gibt Gerüchte, dass BYD relativ bald auch in Europa Autos bauen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Ungarn ist, wo BYD schon Elektrobusse produziert.

Wird BYD auch einmal seine Luxusmarke Yangwang nach Österreich bringen?

Dzihic: Hoffentlich! Aber dazu gibt es derzeit nichts Konkretes. Es gibt zwei Yangwang-Modelle, die echt beeindruckend sind, einmal einen Sportwagen, ein Hypercar, und einmal einen Hardcore-SUV. Da geht es in erster Linie darum zu zeigen, was elektrisch möglich ist.

Finden Sie, dass das E-Ladenetz in Österreich gut ist? Viele meinen, dass es „die Schwachstelle bei den Elektroautos“ ist.

Dzihic: Ich finde, dass das E-Ladenetz bei uns gut ist. Besser als in vielen anderen Ländern in Europa. Ja, es kann natürlich immer mehr sein, aber bezüglich Schnelllader tut sich jetzt einiges.

Wie sehen Sie das EU-weite Verbrenneraus 2035?

Dzihic: Ich weiß nicht, was in zwei Jahren ist, aber aktuell gibt es nichts Besseres als das Elektroauto bezüglich Umweltfreundlichkeit und Massentauglichkeit. E-Fuels sind meiner Meinung keine Lösung für die Autozukunft. Man sollte das hinkriegen, dass E-Fuels für Flugzeuge und Schiffe ein Thema sind, dann hätten wir schon gewonnen!