Kia-Chef Struckl: „Der EV9 zeigt, was Kia alles kann!“

NÖN: Wie geht es Kia in Österreich?

Alexander Struckl: Relativ gut, aber im Verkauf geht natürlich immer mehr. Genug gibt es hier nicht! Wir sind eine Marke, die wachsen will. Wir halten jetzt bei einem Marktanteil von 3,8 Prozent, unser Ziel sind auf jeden Fall fünf Prozent, wir wollen über 10.000 neue Autos pro Jahr absetzen – das ist meiner Meinung nach ein sehr realistisches Ziel, das wir uns da gesetzt haben.

Wie schafft man dieses Ziel?

Struckl: Unser strategischer Plan bezieht sich auf die Elektrifizierung, auf die Kundenzufriedenheit, auf die Mobilitätsangebote, die wir erweitern werden, und natürlich auf unsere Produkte. Bei der Elektrifizierung haben wir schon drei interessante Produkte im Programm: den EV6, den Niro EV und den E-Soul. Wobei das Highlight derzeit der EV6 ist, die 800-Volt-Technologie und die 18 Minuten Ladedauer von zehn auf 80 Prozent Batteriekapazität können sich mehr als sehen lassen – da können wir schon ordentlich punkten. Und mit dem EV9 setzen wir noch eins drauf! Der Wagen hat einen 100-Kilowatt-Akku. Der EV9 zeigt, was die Marke Kia alles kann!

VW kündigt ein Billig-Elektroauto an, BYD bringt den Dolphin ab rund 26.000 Euro (für Privatkunden, inklusive Förderungen). Und Kia?

Struckl: Wir werden noch einige Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Aber bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen: Ein Niro EV ist ein Crossover im C-Segment, den kann man bitte nicht mit einem Dolphin vergleichen. Wir kommen mit neuen Autos, mit kleinen Autos, die kleiner als der Wettbewerb sind.

Wann wird dieses kleine Elektroauto kommen?

Struckl: In naher Zukunft! Aber wir gehen in verschiedenste Richtungen, so wird Kia wieder Nutzfahrzeuge anbieten. Kia wird demnächst, wir reden hier vom Jahr 2025, leichte Nutzfahrzeuge mit reinem Elektroantrieb auf den Markt bringen.

Was kommt noch?

Struckl: Wie vorher schon gesagt, der EV9. Ein großes Wohnzimmer, rein elektrisch, mit einer Anhängelast von 2.500 Kilogramm. Gegen Ende des nächsten Jahres wird ein kleiner E-Kia kommen, aber noch nicht der ganz Kleine. Von den Modellen sind wir aktuell gut aufgestellt, beim europäischen Ceed (Produktion in der Slowakei – Anmerkung der Redaktion) haben wir eine tolle Qualität und können nach wie vor mit dem Preis punkten. Besonders stolz bin ich auf den Picanto, mit ihm sind wir einer der wenigen Hersteller, die noch die ganz Kleinen anbieten. Mit dem Picanto bieten wir die soziale Mobilität an (im März 2024 kommt ein neuer Picanto, aktuell ist er ab 12.590 Euro zu haben – Anmerkung der Redaktion).

Sind die neuen Vorgaben der Tod der kleinen Autos?

Struckl: Ausstattungsbereinigt wird der Picanto nicht teurer werden, aber die Basis wird von Haus aus mit mehr Technik ausgestattet sein (siehe Verkehrszeichenerkennung, siehe Navigationssystem), das betrifft aber alle Autos. Und dann ist ja noch die Abgasnorm Euro 7, die die Sache mit den Kleinen nicht leichter machen wird. Aber zuerst muss einmal die Euro 7 ratifiziert werden.

Foto: Kia

Kurzer Rückblick: Wie ist es Kia mit dem Thema Lieferprobleme gegangen?

Struckl: Wir hatten im vergangenen Jahr einen hohen Lagerbestand vor Ort, unsere Autohäuser waren nie leer, das hat uns sehr geholfen. Die aktuell längste Lieferzeit liegt bei sechs Monate – und zwar bei den Vollstromern. Bei den Modellen der Ceed-Familie liegt die Lieferzeit bei drei bis vier Monaten.

Wie schaut das Modell-Ranking bei Kia in Österreich derzeit aus?

Struckl: Unser Topmodell ist der Ceed, jeder fünfte Kia kommt aus der Ceed-Familie. Dann folgen Stonic, Rio und Sportage. Der Sportage verkauft sich zufriedenstellend, aber da könnten wir mehr machen. Vom Potenzial müsste noch mehr gehen, in England ist der Sportage übrigens das meistverkaufte Auto von Kia.

Wie lange wird man in Österreich noch Kia-Verbrenner kaufen können?

Struckl: Eine Weile sicher noch. Unser nächster Schritt ist die Elektrifizierung aller Modelle und irgendwann wird es keinen reinen Benziner mehr geben. Einen Diesel haben wir noch im Programm, der ist aber im Auslaufen. Wenn Euro 7 im Jahr 2025 kommt, dann wird das der große Bruch in der (Motoren-) Angebotspalette sein. Aber letztendlich geht es darum, der Kundin/dem Kunden das Beste für ihre/seine Anforderungen anzubieten. Keine Frage, Elektro ist gut, aber ich glaube, dass die zwei Parallelwelten (Elektro und Verbrenner) einfach ideal sind, die Zwischenvarianten werden Übergangslösungen sein.

Wie stehen Sie zum Plug-in-Hybrid?

Struckl: Für mich ist das Thema Plug-in-Hybrid eine seriöse Übergangsvariante. Weil ich zum einen die Tagesstrecken elektrisch abwickeln kann und zum anderen Langstrecken problemlos mit dem Verbrenner absolvieren kann. Plug-in-Hybrid ist eine sehr interessante Technologie, wenn sie vernünftig und ökologisch angewendet wird. Ob allerdings ein Ferrari mit Hybridantrieb vernünftig ist, darüber können wir gerne diskutieren.

Ist das reine Elektroauto momentan überhaupt leistbar?

Struckl: Der Elektromarkt ist in Österreich im Vorjahr um 60 Prozent gewachsen, damit beantwortet sich schon Ihre Frage. Ist es in allen Schichten leistbar? Wahrscheinlich noch nicht. Das Elektroauto hat schon seine Berechtigung, es bringt die Emissionen weg von dort, wo die Menschen leben. Es wird auch leiser und es wird weniger stinken, dadurch steigt natürlich die Lebensqualität.

Wenn man sich den Elektromarkt ansieht, dann dominiert der Nicht-private-Bereich ...

Struckl: Bei uns ist das Verhältnis ausgewogener: 60 Prozent Gemeinden, Firmen & Co und 40 Prozent Private (sonst: 80 zu 20 – Anmerkung der Redaktion). Wir merken, dass die Nachfrage der privaten Käufer immer mehr wird. Grundsätzlich muss ich sagen, dass Förderungen für E-Autos unbedingt notwendig sind, bis man die Masse erreicht.

Wie sehr sind Sie mit der E-Ladeinfrastruktur zufrieden? Eine Schwachstelle?

Struckl: Ich glaube, dass die E-Ladeinfrastruktur eh so wächst, wie sie wachsen soll. Auch im Rahmen der Möglichkeiten, die es im Netz gibt. Und ja, wir brauchen mehr Ladestationen, um die Elektrifizierung der Autos weiter voranzutreiben.

Welcher Elektro-Kia hat die höchste Reichweite? Was ist Ihrer Meinung nach generell möglich?

Struckl: Der EV6 hat eine maximale Reichweite von 528 Kilometern, das ist schon ordentlich. In naher Zukunft werden wir bezüglich Thema Batterie interessante Konzepte sehen. Ich glaube aber auch, dass nicht die Batteriekapazität ein Thema ist bzw. sein wird, sondern die Ladegeschwindigkeit, die Ladedauer.

Gibt es bei den Händlern was Neues?

Struckl: Kia Austria setzt auf die Händler, wir werden weiterhin mit den Händlern zusammenarbeiten. Ein Agentursystem kommt für mich nicht infrage. Österreichweit gibt es 55 Kia-Haupthändler. Mit den Händlern in Niederösterreich bin ich sehr happy. Derzeit gibt es übrigens immer mehr Bewerbungen für einen Händlervertrag. Die Zukunftsorientierung der Marke Kia wird sehr geschätzt, das macht uns natürlich stolz. Autokauf via Internet bieten wir ebenfalls an, aber wir sehen, dass die/der Kundin/Kunde lieber zum Händler geht.