Stellantis-Austria-Chef: „Das Wichtigste ist die Leistbarkeit!“

Stellantis in Österreich – das sind folgende Automarken: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobil, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot. Markus Wildeis zieht die Fäden des Konzerns und hat große Ziele.

NÖN: Der derzeitige Gesamtmarktanteil von Stellantis in Österreich liegt bei etwa elf Prozent, deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von rund 24 Prozent. Warum ist das so? Wie schauen Ihre Ziele in Österreich aus?

Markus Wildeis: Ja, die aktuelle Situation ist leider nicht zufriedenstellend. Das müssen und werden wir ändern! Wir wollen kurzfristig, also in den nächsten zwölf Monaten, auf 15 Prozent Marktanteil kommen, mittelfristig sollen es 20 Prozent oder mehr mit den etablierten Marken in Österreich sein. Grundsätzlich haben wir heute schon das Potenzial für mehr, aber mit der Produktoffensive in den nächsten Monaten (die schon gestartet ist) werden auch die Verkaufszahlen spürbar nach oben gehen.

Auf welche Stellantis-Neuheiten/Highlights können wir uns in den kommenden Monaten freuen?

Wildeis: Wir haben gerade unsere neue Plattform namens STLA Medium vorgestellt – der neue Peugeot 3008 basiert auf dieser Plattform. Sie ist für das C- und D-Segment ausgerichtet, sie gibt uns volle Flexibilität, wir reden hier beim e-3008 von einer Reichweite von maximal 700 Kilometern laut WLTP. Somit ein absoluter Gamechanger im Segment der Elektroautos! Der e-3008 kommt im Februar auf den Markt. In Kürze wird der neue Citroën C3 vorgestellt. Bei Opel startet im Oktober der facegeliftete Corsa, komplett neue Opel-Modelle kommen nächstes Jahr. Bei Fiat gibt es ab sofort den neuen 600e, generell ist hier geplant, dass bei Fiat ab sofort jedes Jahr ein neues Modell in den Handel kommen wird. Ein komplett neues DS-Modell ist für 2024 vorgesehen, der DS 4 wird zudem voll elektrifiziert. Alfa Romeo ist eine ganz spannende Sache, weil die Marke in einer enormen Transformation ist – auch hier sind neue Modelle am Weg. Alfa Romeo wird in naher Zukunft auch voll elektrifiziert sein. Jeep, unsere SUV-Marke, hat mit Avenger das „Auto des Jahres“ im Programm, was uns natürlich sehr stolz macht, wo wir uns eine hohe Verkaufszahl erwarten bzw. erhoffen. 2025 werden wir zwei neue Jeep-Modelle bringen, voll elektrifiziert. Eines ist ein Offroad-Fahrzeug, angelehnt an den Wrangler, und eines ist ein D-Segment-SUV.

Foto: Michael Jurtin

Wir sind überzeugt davon, dass wir die leistbare individuelle Mobilität am besten anbieten können. Markus Wildeis, Geschäftsführer von Stellantis Austria

Wird es im Rahmen der Produktoffensive auch Aktionen, Rabatte geben?

Wildeis: Am Ende des Tages geht es um die Frage der Leistbarkeit, ob ein Produkt auch wettbewerbsfähig positioniert ist. Das muss gegeben sein!

Sind die Elektroautos aus der Stellantis-Gruppe für Otto Normalverbraucher leistbar?

Wildeis: Bei Elektromobilität ist das Wichtigste die Leistbarkeit – die Leistbarkeit beim Kaufpreis und die Leistbarkeit über den Lebenszyklus. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema intensiv. Individuelle Mobilität ist Freiheit – und die muss gewährleistet bleiben. Wir sind überzeugt davon, dass wir die leistbare individuelle Mobilität am besten anbieten können. Warum? Weil wir Marken haben, die jahrzehntelang bei Klein- und Kompaktwagen die Marktführerschaft innehaben und zudem das notwendige Know-how vorhanden ist. Der neue e-C3 wird rund 25.000 Euro (Listenpreis) kosten. Wir werden aber auch andere Elektroautos aus dem Stellantis-Konzern auf den Markt bringen, die leistbar sind.

Sie sind insgesamt für neun Marken letztverantwortlich: Fahren Sie jeden Tag ein anderes Auto?

Wildeis: Ich bin interessiert daran, so viele Modelle wie möglich durchzutesten. Ich fahre Produkte von allen unseren Marken. Aktuell fahre ich einen DS, vorher war es ein Alfa, und vorher ein Fiat, und vorher ein Peugeot ... Für mich ist das ein Privileg, so viele Autos fahren zu dürfen.

Thema Lieferengpass: Wie schwer waren die Stellantis-Marken betroffen?

Wildeis: Natürlich sind auch wir in eine Lieferproblematik gekommen, die wir so davor nicht kannten. Jetzt beruhigt sich die Thematik mehr und mehr, aktuell haben sich die Lieferzeiten auf einen Zeitraum von zwei bis vier Monaten eingependelt, die Lieferzeiten haben sich mittlerweile normalisiert.

Stellantis hat in Österreich auf das Agentursystem umgestellt ...

Wildeis: Wir sind überzeugt, dass in der enormen Transformation des Autohandels die jahrzehntealten Vertriebssysteme an ihre Grenzen gestoßen sind und im heutigen Omnichannel-Markt unser Retailer-Modell die Bedürfnisse von heute und morgen wesentlich besser abdeckt. Damit bieten wir mittel- und langfristig eine Win-Win-Lösung sowohl für unsere Vertragspartner als auch für unsere Kundinnen und Kunden. Es geht hier aber in erster Linie um die Beratung und die Servicequalität – aus Kundensicht sehen wir beim Agentursystem nur Vorteile. Auch bei den Online-Verträgen wird unser Vertriebsnetz natürlich involviert sein (Start erstes Quartal 2024, Anmerkung der Redaktion). Beim Agentursystem sind wir in Österreich übrigens eines der drei Pilotländer in Europa.

Ist geplant, dass es in Zukunft mehr Händler mit mehreren Stellantis-Marken gibt?

Wildeis: Die Antwort dazu ist eine spannende. Grundsätzlich ist es so, dass Stellantis keine Marke nach außen hin ist. Jede Marke hat natürlich eine ganz individuelle DNA, jede Marke hat eine ganz klare Positionierung. Das Schöne ist, dass wir innerhalb des Konzerns keine Kannibalisierung haben. Keine Marke steht der anderen Marke im Weg. Im Vertriebsnetz ist es natürlich von Vorteil, wenn ein Partner so viele Stellantis-Marken wie möglich hat. Hier lautet das Motto Evolution und nicht Revolution. Künstlich wird nichts passieren (Stellantis hat in Österreich knapp 300 Vertriebspartner, Anmerkung der Redaktion).

Ist das Elektroauto der Weisheit letzter Schluss? Die optimale Lösung?

Wildeis: In Hinblick auf die aktuellen Klimaziele, wo es ja um unseren Planeten geht, ist die Elektromobilität in den kommenden Jahrzehnten alternativlos. Wir sind technologieoffen. Wir beschäftigen uns auch mit E-Fuels – hier muss man allerdings ganz klar sagen, dass das ein Thema für den Fahrzeugbestand ist und im Neuwagenbereich ein Thema für das Luxussegment. Wir beschäftigen uns ebenso intensiv mit dem Thema Wasserstoff, so wird ein Opel Kastenwagen mit Wasserstoffantrieb bald auf den Markt kommen. Wasserstoff ist bei uns ausschließlich im Nutzfahrzeugbereich ein Thema (der Stellantis-Konzern ist in Österreich aktuell der zweitgrößte Player bezüglich Nutzfahrzeuge, Anmerkung der Redaktion).

Ab wann gibt es die Stellantis-Autos nur mehr rein elektrisch?

Wildeis: Ziel ist es, dass wir im Jahr 2030 die Neufahrzeuge komplett elektrifiziert haben. Dazu gibt es von uns ganz klare Pläne, wie wir dieses Ziel erreichen. Meiner Meinung nach wird die Zeitleiste überbewertet. Die Frage ist, wann ist die Elektromobilität in der Breite leistbar (in der EU dürfen ab 2035 nur mehr emissionsfreie Autos neu zugelassen werden, Anmerkung der Redaktion).

Wie hoch wird die Reichweite bei den Elektroautos in zehn Jahren sein?

Wildeis: Die Reichweite ist natürlich wichtig. Aber genauso wichtig sind Ladegeschwindigkeit und Energieeffizienz. Unser neuer Peugeot e-3008 schafft in der Long-Range-Variante bis zu 700 Kilometer, das ist schon beachtlich. Mit der Plattform STLA Large werden wir 800 Kilometer erreichen – und wir reden hier nicht von irgendwelchen Versuchsfahrzeugen.

Wie stehen Sie zum Thema Plug-in-Hybrid?

Wildeis: Plug-in-Hybrid ist für mich in der heutigen Zeit das Beste aus zwei Welten (elektrisch und emissionsfrei in der Stadt, weite Autobahnstrecken mit dem Verbrenner). Derzeit auch die ideale Alternative für Menschen, die sich jetzt noch kein Elektrofahrzeug kaufen wollen. Natürlich bedingt die nachhaltige und verbrauchsarme Nutzung eines Plug-in-Hybrids das regelmäßige Laden an der Steckdose. Wenn diese Lademöglichkeit verfügbar ist und vielleicht noch mit einer PV-Anlage am Dach, dann macht das wirklich Sinn.