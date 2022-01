Zwei Katzen in einem

2022, unterwegs mit einem Jaguar. Das heißt (auch): Unterwegs mit zwei Motoren – der F-Pace P400e hat nämlich einmal 300 (Benzin-)PS und einmal 143 (Elektro-)PS. Ist der Akku halbwegs voll, geht es – vorbildlich – mit dem Elektromotor los. Mit ihm schleicht man wie auf Jaguars Pfötchen. Herrlich, diese Ruhe! Der Hersteller spricht von bis zu 53 emissionsfreien Kilometern, bei uns waren es rund 40 Kilometer (der Tagesbedarf der meisten Menschen in Österreich).

Aber die Reichweite hängt natürlich von der Fahrweise ab, und vom Wetter. Cool: Per Schnellladung (mit 32 Kilowatt Gleichstrom) ist der Akku in nur 30 Minuten von null auf 80 Prozent aufgeladen (für Plug-in-Autos eher ungewöhnlich). Beim Plug-in-Hybrid muss man immer und regelmäßig an die Ladesäule (sonst ein Etikettenschwindel). Den angegebenen (Sprit-)Durchschnittsverbrauch von 2,3 Litern haben wir nicht geschafft, wir kamen auf knapp acht Liter (bei normaler Fahrweise und überdurchschnittlicher Langstreckenanteile). Was unter dem Strich in Ordnung ist.

Wie fährt sich der Jaguar-SUV? Das Fahrwerk ist angenehm straff ausgelegt, perfekt die Traktion, direkt die Lenkung, souverän die Automa- tik (wo ist der ausfahrende Drehzylinder?), verlässlich die Bremsen. Macht Spaß!