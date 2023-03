Avenger: Auto des Jahres

Werbung

Ein echter Jeep braucht einen martialischen Namen. Der Einstieg der amerikanischen Offroad-Kultmarke in die Elektro-Ära macht da keinen Unterschied. Der Neue, bereits als europäisches „Auto des Jahres 2023“ gekrönt, bevor er überhaupt körperlich – in Österreich – aufgetreten ist, macht da keine Ausnahme. Avenger heißt er. Und das steht für „Rächer“. Als solcher soll er in der wachsenden Schar der Vollelektriker wüten. Vor allem in der kleinen, sprich kurzen Klasse, wo das Offert momentan sehr dünn ist.

Der erste batterieelektrische Jeep verkörpert die Marken-DNS in kompakten Abmessungen !“ ANDREAS BLECHA, Pressesprecher Jeep Österreich

Überraschend ist nicht, dass der 4,008-Meter-Ami, der eigentlich ein Europäer ist (weil er in der Alten Welt konzipiert und entwickelt wurde, auch gebaut wird, als Bruder des Peugeot e-208 und des Opel Corsa e), der Marke entsprechend ein SUV ist. Ein unverkennbarer, samt charakteristischen Jeep-Insignien wie dem Kühlergrill mit sieben Schlitzen. Der geschlossen ist. Denn Luft braucht der Stromer im Prinzip nicht, um seine 156 PS zu entfalten. Diese Leistung (und 260 Newtonmeter Maximaldrehmoment) schickt das Elektroaggregat an die Vorderräder. Die Offroad-Tauglichkeit des 1.536-Kilogramm-Vollstromers stellt Jeep mit geländeträchtigen Böschungs- und Rampenwinkeln parat (20/32 bzw. 20 Grad). Ohne Allradantrieb. Eine entsprechende Version existiert aktuell nur im Konzeptstadium. Trotzdem sollte der kleine Rächer angesichts von 20 Zentimetern Bodenfreiheit und sechs einschlägigen Fahrmodi (Selec Terrain) plus Bergabfahrhilfe fit sein für den City-Dschungel, selbst wenn sich eine Baustelle in den Weg stellt.

30 Kilometer in drei Minuten

Abgesehen vom Offroad-Outfit: Als Energiespeicher ist eine 54-Kilowattstunden-Batterie (netto: 51) verbaut. Daraus sollen sich bis zu 408 Kilometer Reichweite (laut WLTP) ergeben, solange man weder die 9,0 Sekunden für Null auf 100 und die maximal mögliche Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h über Gebühr ausreizt. Sollte der Ladestand doch gegen Null gehen: Mitgeliefert wird ein Elf-Kilowatt-Onboard-Charger. Wechselstrom-Vollladen ist mit bis zu elf Kilowatt in 5,5 Stunden möglich. Gleichstrom-Laden geht mit bis zu 100 Kilowatt, für eine 20-auf-80-Prozent-Füllung reichen 24 Minuten am Mode-4-Kabel, für eine Fahrstrecke von 30 Kilometern genügen zum Beispiel drei Minuten Ladezeit.

Daten & Fakten

NeuerJeep Avenger: Ab Mai, ab 37.000 Euro (Listenpreis). Vier Ausstattungsversionen: Basis, Longitude, Altitude und Summit. Serienmäßig bei der Einstiegsversion: Spurhalteassistent, Bergabfahrhilfe, Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, Audiosystem, Apple Carplay/Android Auto, Klimaautomatik, Vorklimatisierung des Innenraums, elektronische Parkbremse. Die Topversion Summit (ab 43.500 Euro) hat serienmäßig einen Autobahnassistenten an Bord – das heißt: Autonomes Fahren Level 2.