Geräuschloser Start – und sparsame Fahrt

Später als andere Hersteller, aber dafür mit feinen Neuerungen rüstet die 81 Jahre alte Kultmarke Jeep gezielt mit elektrifizierten Modellen nach. Konkret: Die Einstiegsmodelle Renegade und Compass kommen neu als Mildhybride (MHEV). Es wird dabei statt Allrad- Frontantrieb geben. Wichtig für Interessierte: „Wir erwarten keinerlei Lieferschwierigkeiten“, betont Pressesprecher Andreas Blecha.

In beiden Modellen kommt mit einem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ein neuer 1,5-Liter-Turbobenziner (130 PS) zum Einsatz, der mit einem 20 PS starken 48-Volt-Elektromotor kombiniert wird. Der treibt die Räder auch bei ausgeschaltetem Verbrenner an.

Mit den Mildhybridmodellen setzt Jeep einen wichtigen und effektiven Schritt in die weitere Elektrifizierung der Marke!“ Andreas BLECHA Pressesprecher Jeep Österreich

Da das Anfahren (e-launch) rein elektrisch möglich ist, beginnt die Fahrt geräuschlos (die Nachbarn wird es morgens freuen). Und dann wird gespart, werden doch der Verbrauchsschnitt und die CO 2 -Emission um 15 Prozent zum Vorgänger gesenkt – auch, weil der Verbrenner nach dem Miller-Prinzip arbeitet, in dem der Zyklus den thermischen Wirkungsgrad verbessert. Die Energierückgewinnung erfolgt beim Lupfen (e-coasting) und beim Bremsen. Der Elektromotor unterstützt den Benziner aber auch mit erhöhtem Drehmoment (e-boosting). Ruckeln in einem Stau wird elektrisch bewältigt (e-queueing).

Wer genau wissen will, wie er unterwegs war, hat durch das Infotainmentsystem die Möglichkeit, Fahrdaten zu erfahren. Ab der Version Night Eagle gibt es die Uconnect-Box, die wiederum Zugang zu Uconnect-Diensten bietet (Assistenzleistung, Statuskontrolle etc.). Mit dem neuen Highway-Assistenten im Compass ist autonomes Fahren der Stufe 2 möglich. In der Sonderausstattung Upland wird durch mehr nachhaltige Materialien (die Sitzbezüge werden mit „Seaqual“ gewebt, das aus im Meer gesammeltem Kunststoffabfall gewonnen wird) und Lacke die Umweltverantwortung verstärkt.