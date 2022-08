An der Leistungsspitze angekommen

Werbung

Das leistungsstärkste Kia-Serienmodell (585 PS - 218 PS vorne, 367 PS hinten) und neue Aushängeschild der Marke zeichnet sich durch faszinierende Fahrleistungen aus, bietet erstklassige Reisequalitäten und bringt dank eindrucksvoller Reichweite und ultraschnellem Laden (800-Volt-Ladetechnologie) beste Touring-Voraussetzungen mit.

Foto: Kia

Die Fahrleistungen und Touring-Qualitäten des EV6 GT, der auf der Elektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) basiert, setzen in seinem Segment Maßstäbe. Der EV6 GT beschleunigt in nur 3,5 Sekunden auf Tempo 100. Damit ist er das sprintstärkste Modell in der gesamten Hyundai Motor Group, zu der Kia gehört.

Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 260 km/h angegeben. Mit einer Akkuladung kann er bis zu 424 Kilometer zurücklegen (kombinierter Zyklus, nach WLTP), in nur rund 18 Minuten lässt sich die 77,4-kWh-Lithium-Ionen-Polymer-Batterie an einer entsprechend leistungsfähigen Schnellladestation von zehn auf 80 Prozent aufladen.

Zur außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit kommen besondere Fahr- und Handlingeigenschaften, die dem Fahrer das Gefühl geben, eng mit der Straße verbunden zu sein. Die leistungsstarken Bremsen, eine direkte Lenkung und das sportlich-straffe Fahrwerk sorgen für ein Höchstmaß an Kontrolle. Der Allradantrieb gewährleistet auch unter schwierigsten Bedingungen eine hohe Fahrdynamik. Um eine möglichst enge Verbindung zur Straße zu schaffen, lässt das Stabilitätsprogramm im GT-Modus mehr Radschlupf zu.

Foto: Kia

Der Fahrer kann es auch vollständig deaktivieren, wenn ein höheres Übersteuerungspotenzial gewünscht ist. Er kann sogar noch einen Schritt weitergehen und das Übersteuern ganz bewusst provozieren, indem er einen speziellen Drift-Modus aktiviert. Dadurch wird ein größerer Teil der Antriebskraft – bis zu 100 Prozent – an die Hinterräder geleitet, was uneingeschränkte Seitwärtsbewegungen ermöglicht.

Am Kurvenausgang lässt sich dann wieder mehr Kraft auf die Vorderräder übertragen, um die Beschleunigung zu verbessern. Die Hochleistungsbremsanlage arbeitet nahtlos mit dem regenerativen Bremssystem zusammen, das beim EV6 auf eine maximale Rekuperationsleistung von 150 kW kalibriert ist. In Kombination mit dem aktiven Bremssystem des GT erzielt es Spitzenwerte von über 300 kW.

Der Fahrer des EV6 GT kann je nach gewünschter Intensität der Energierückgewinnung zwischen sechs Einstellungen wählen. Die maximale Energieausbeute wird im i-Pedal-Modus erzielt, mit dem sich das Fahrzeug sanft zum Stillstand bringen lässt, ohne das Bremspedal zu betätigen.

Die Produktion des Kia EV6 GT startet im September, die ersten Auslieferungen in Europa sind für Ende des Jahres geplant. Preis? Noch top secret …