Zwischen Soul und Sportage ging noch was, Kia hat eine Lücke gefühlt und sie mit dem Niro gefüllt. Nicht nur bezüglich Dimensionen, ebenso betreffend Karosserieschnitt. Er ist mehr SUV als der Soul und weniger SUV als der Sportage. Abgesehen von dieser Eigenheit des frontgetriebenen Crossovers ohne Allradoption: Der Kompakte war von Beginn an (2016) Elektrifizierungsbotschafter. Basis war (und ist) die Technik von Konzernbruder Hyundai Ioniq. Auf der kamen zunächst ein Voll- und ein Plug-in-Hybrid mit je 141 PS auf den Markt. 2018 war es mit einer Batterieelektroversion so weit, mit zwei Akkukapazitäten (39,2, 64,8 kWh), zwei Leistungsstufen (136, 204 PS), zwei Reichweiten (289, 455 Kilo- meter).

Für die zweite Generation wurde das Design komplett überarbeitet. Augenfällig ist die breite, farblich abgesetzte C-Säule. Sie dient nicht bloß als Blickfangelement. Sie hat eine aerodynamische Funktion, heißt dementsprechend „Aero-Säule“ (cW-Wert: 0,29). Hinzu kam ein – nicht allzu großer – Wachstumsschub. Beispiel: plus 6,5 Zentimeter in der Länge, auf gesamt 4,42 Meter.

Mit der zweiten Generation hat Kia den Niro noch stärker auf die Bedürfnisse umweltbewusster Verbraucher zugeschnitten! Gilbert Haake, Pressesprecher Kia Österreich

Wie beim Vorgänger ist das Antriebsoffert dreifach. Der Vollhybrid (HEV), mit 141 PS, verkörpert die Elektrifizierungseinstiegsstufe, der Plug-in-Hybrid (PHEV), mit 183 PS Systemleistung, ist quasi der Brückenschlag zum reinen Batteriestromer, der nunmehr als Niro EV firmiert. Die Akku- und Leistungsdualität wird nicht fortgesetzt, es gibt nur mehr eine 64,8-kWh-Batterie. Die Reichweite beim 204 PS starken Niro EV beziffert Kia mit maximal 460 Kilometern.

AC-Laden geht mit bis zu sieben respektive elf kW, DC-Laden ist mit bis zu 100 kW möglich. Das Antriebssystem von Voll- und Plug-in-Hybrid blieb im Prinzip gleich. Es besteht aus einem 1,6-Liter-Benziner und einem Elektroaggregat, gekoppelt an eine sechsstufige Direktschaltung, hier mit einer 1,32-kWh-Batterie, dort mit einem 11,1-kWh-Akku. Der HEV hat unverändert 141 PS, der PHEV hat mit 183 PS deutlich mehr Systemleistung (plus eine elektrische Reichweite von 65 Kilometern).

Im Fahrbetrieb verhalten sich alle Antriebsvarianten gleichermaßen homogen, umgänglich und frei von Rätselhaftigkeiten. Eingehüllt ist man im Niro in ein fast lückenloses Netz an elektronischen Assistenten, basierend auf Kameras, Radars und Ultraschall-Sensoren. Die sind stets alert- und mitteilungsfreudig.