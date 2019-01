Im Mainstream ist Kia mehr als solide verankert. Aus den Reihen der Modellfamilien nach konven-tionellem Muster tanzt jedoch

immer wieder ein Exemplar auf-fallend heraus, siehe zum Bei-spiel den Soul. Aktuell ist es der Stinger, ein heckgetriebenes,

viertüriges Coupé. Das bringt mehr als nur sportlichen Spirit

ins Spiel.

Das Thema Sportlichkeit führt Kia jetzt in der Kompaktklasse fort, mit dem neuen ProCeed. Der fächert das Offert an Karosserievarianten der im Vorjahr erneuerten Ceed-Baureihe – mit Fünftürer und Kombi – weiter auf. Und er hat sich komplett gewandelt, von einem dreitürigen Coupé zu einem langgestreckten Shooting Brake, einem mit besonders feschem

Rücken, was mit einem durchgehenden LED-Lichtband noch extra betont wird.

„Mit dem ProCeed setzt Kia ein sportliches Statement! Der Shooting Brake macht bezüglich Alltagstauglichkeit keine Kompromisse.“ Gilbert Haake, Pressesprecher Kia Austria

Doch nicht nur die äußeren Werte sind es, mit denen die südko-reanische Marke punkten und sich von der Masse abheben will. Mitgegeben hat man dem fünfsitzigen Fronttriebler mit der langgezogenen abfallenden Dachlinie sport-liche Zutaten, gepaart mit praktischen (Lade-)Features (Gepäckraumschienen sind inklusive). Eingebettet ist das in ein umfassendes Sicherheitsnetz, das an elek-tronischen Assistenten und Wächtern sowie Konnektivität so gut wie alles aufbietet, was das Technikregal aktuell hergibt. Die Mitgift ist für den Ceed mit dem verlängerten Rücken (übrigens: 4.605 Millimeter lang) grundsätzlich hoch – unter das Ausstattungsniveau GT-Line geht Kia nicht, weder für den 1,4-Liter-Turbobenziner mit 140 PS noch für den 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS, beide wahlweise entweder mit manueller Sechs-Gang-Schaltung oder siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Topmodell ist der GT, angetrieben von einem 1,6-Liter-Turbobenziner mit 204 PS (mit Partikelfilter, mit Euro 6d-Temp), ebenfalls wahlweise mit manuellem oder doppelt gekuppeltem Getriebe.

Auf der Jungfernfahrt rund um Barcelona haben wir einen Handschalter durch die Stadt, über die Autobahn und durchs verwinkelte Kurvenrevier gejagt. Seine Leistung entfaltet der 204-PS-Vierzylinder solide. Die Fahrstufen sind verdaulich portioniert, die niedrigen Gänge sind nicht zu kurz gestuft – damit auch Hinterbänkler genickruckfrei gelassen die Landschaft genießen können. Auch ist die Lenkung nicht zu zackig. Das Fahrwerk stellt sich im Sport-Fahrmodus auf knackig(er), wird jedoch nicht ungebührlich hart. Die Soundkulisse bleibt eher auf der verhaltenen Seite, solange man dem Triebwerk nicht höhere Drehzahlen abverlangt. Die Bremsen arbeiten jenseits jeglicher Bissigkeit.

In Summe bleibt der ProCeed bei aller Sportlichkeit stets bei seinen familienfreundlichen Manieren. Das ist auch die Absicht, denn angesichts von 594 Litern Basiskofferraum, erweiterbar auf 1.545 Liter, soll er in kommoder Granturismo-Manier den Anspruch der Alltags- und Weitreisefreundlichkeit samt Kind und Kegel in feschem Kleid erfüllen. Dabei helfen praktische Details wie die Fondbank, die sich per Fernentriegelung (dreiteilig) flachlegen lässt.