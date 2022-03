Flaches Dach, keckes Heck

Werbung

Die Tschechen gehen mit der Zeit und dennoch einen eigenen Weg. Neuestes Beispiel ist das Derivat des ersten Batterie-Elektrikers, des Enyaq iV: die Coupé-Version. Sie ist bis zur B-Säule mit der SUV-Version identisch, die dezent abschwingende Dachlinie verjüngt sich in ein dynamisch gestyles, sportlich-keck angespitztes Heck. Trotzdem haben es die Škoda-Leute geschafft, großzügigeren Fondraum herauszuholen als im Prinzip baugleiche Brüder (siehe VW ID.4).

Der Kniff ist ein Panoramaglasdach, das weniger dick aufträgt als ein (gefüttertes) blechernes. Damit ist es gelungen, den Kopfraum in der zweiten Reihe gegenüber dem Standard-Enyaq nicht zu minimieren. Ein bisschen kleiner geworden ist durch den Coupé-Schnitt der Laderaum. Um verschmerzbare 15 Liter, es verbleibt immer noch ein Volumen von 570 bis 1.610 Litern. Da geht schon was rein!

Dazugewonnen hat der Enyaq mit dem abgeflachten Dach dafür an Reichweite. Dank der günstigeren Aerodynamik – cW-Wert: 0,234 – kann er mit einer Batterieladung weiter kommen als die „Normalversion“. Bis zu 544 statt 536 Kilometer sind rechnerisch möglich. Die Realität ist, wie stets, abhängig von der Fahrweise. Im Startmodell muss diese nicht zurückhaltend sein. Denn die Premiere absolviert das Topmodell, der RS.

Mit dem Enyaq Coupé RS iV feiert das erste rein batterieelektrische Mitglied der sportlichen RS-Familie Premiere! GREGOR WAIDACHER, Pressesprecher Škoda Österreich

Er ist der erste Škoda, der unter dem traditionellen Sportlabel fährt: mit 299 PS Spitzenleistung (plus 460 Newtonmeter) aus je einem Elektroaggregat pro Achse. Das ist gut für den 0-auf-100-Sprint in 6,5 Sekunden. Damit kann der Elektriker bis zu 180 km/h schnell sein. Energiespeicher ist ein 82-kWh-Akku (58 kWh Kapazität sind für das Enyaq-Coupé nicht vorgesehen). Daraus ergeben sich in der Folge weitere Leistungsstufen, die im Herbst nachgereicht werden. Eine mit 204 PS und Heckantrieb, eine mit 265 PS und Allradantrieb.

Hand in Hand mit der Premiere des Enyaq Coupé iV geht ein Software-Update, das auf alle Modellvarianten ausgerollt wird (auch jene, die bereits auf der Straße sind). Einige Details: Optimierung der Bedienerführung und des Thermo- und Lademanagements sowie Over- the-Air-Updates.