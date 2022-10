Werbung

Die Buchstaben RS stehen bei Škoda seit 1974 für „Rally Sport“ – und damit für eine hohe Performance.

Die Tschechen sind insgesamt seit 1901 im Motorsport aktiv, pardon: sehr, sehr erfolgreich aktiv. Legendär die Siege der Rallye Monte Carlo und der Akropolis-Rallye im Jahr 1977 – mit einem Škoda 130 RS, oder auch liebevoll „Porsche des Ostens“ genannt. Aktuelles Highlight ist der Fabia RS Rally2 – mit 289 PS und 430 Newtonmetern eine kleine High-Tech-Rakete (ohne Straßenzulassung). Kostenpunkt um die 400.000 Euro. Interessantes Detail (sicher ist sicher): Der Sicherheitskäfig besteht aus insgesamt 35,8 Metern hochfesten Chrom-Molybdän-Stahlrohren.

Den Bestseller Octavia gibt es natürlich auch als RS, schließlich verpflichtet der Name … Foto: Skoda

Günstiger sind da schon die „normalen“ RS-Modelle aus dem Hause Škoda! Seit inzwischen über zwei Jahrzehnten verwendet Škoda das Kürzel auch für die sportlichen Top-varianten einiger Serienfahrzeuge. Den Anfang machte im Jahr 2000 der Octavia RS – Limousine und Combi – mit 180 PS. Aktuell stehen beim Octavia RS gleich drei Motorisierungen zur Auswahl: 1) Benziner mit 245 PS (Topspeed 250 km/h), 2) Diesel mit 200 PS und 3) Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 245 PS.

Seit 2018 gibt es den Kodiaq RS – der erste SUV der RS-Familie. Und der hat es wirklich faustdick hinter den Ohren: In nur 9:29,84 Minuten wurde die 20,832 Kilometer lange Nürburgring-Nordschleife umrundet, Rekordzeit für einen siebensitzigen SUV! Angetrieben wurde damals der Kodiaq RS von einem 240 PS starken Biturbo-Diesel – der stärkste Selbstzünder in der Geschichte der Marke. Seit 2021 hat der Performance-SUV einen 245 PS starken Benziner unter der Motorhaube, der Motorsound klingt dank Dynamic Sound Boost besonders dynamisch.

Der Kodiaq war der erste SUV von Škoda – zugleich ist er der Größte in der Familie und als RS auch der Schnellste (234 km/h). Foto: Skoda

Last but not least: Enyaq Coupé RS iV. Das Topmodell der aktuellen Modellpalette, das erste rein batterieelektrische Mitglied der sportlichen RS-Familie! Mit 299 PS Spitzenleistung (plus 460 Newtonmeter), ein Elektroaggregat pro Achse. Das ist gut für den 0-auf-100-Sprint in 6,5 Sekunden, damit kann der Stromer bis zu 180 km/h (abgeregelt) schnell sein. Energiespeicher ist ein 82-kWh-Akku, Reichweite bis zu 523 Kilometer.

Übrigens: In Kürze wird Škoda seine RS-Familie um ein weiteres Modell ergänzen. Wir freuen uns schon auf die erste Ausfahrt!