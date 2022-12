Werbung

RS steht bei Škoda seit 1974 für Rally Sport – und damit für eine hohe Performance. Mit dem Enyaq Coupé RS iV feierte im Frühjahr 2022 das erste rein batterieelektrische Mitglied der RS-Familie Premiere. Jetzt wird nachgelegt, in Kürze wird der klassische Enyaq iV auch als RS zu haben sein.

Damit gibt der tschechische Automobilhersteller seiner Elektro-Offensive weiter Schub. Allein bis 2026 werden drei weitere, vollkommen neue Elektromodelle folgen. Ziel ist es, die gesamte elektrische Produktpalette vom Kleinwagen bis zum Siebensitzer anzubieten und den BEV*-Anteil an den Auslieferungen in Europa bis 2030 auf über 70 Prozent zu steigern.

Wir finden: Dieses Mamba-Grün steht dem Mittelklasse-Škoda sehr gut, ist aber nichts für Schüchterne! Foto: Skoda

Ebenso wie das SUV-Coupé verfügt auch der klassische SUV über zwei Elektromotoren (Allradantrieb) mit einer Spitzenleistung von 299 PS (460 Newtonmeter). Die Fahrleistungen sind gleich: In 6,5 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, plus abgeregelte Höchstgeschwindigkeit 180 km/h. Škoda gibt mit der 82-kWh-Batterie eine Reichweite von „mehr als 500 Kilometer“ an (laut den technischen Unterlagen sind es bis zu 517 Kilometer, der Enyaq Coupé RS iV schafft bis zu 523 Kilometer). Dank einer Ladeleistung von maximal 135 kW lässt sich die Lithium-Ionen-Batterie an einer Schnellladestation in nur 36 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen.

Vorbildlich: Die Tschechen setzen auch im Enyaq RS iV umfassend auf recycelte und recycelbare Materialien und werden ihn bilanziell CO2-neutral an die Kunden ausliefern. Cool: das serienmäßige Crystal Face – 131 LEDs beleuchten die vertikalen Rippen und die horizontale Leiste des Grills. Ebenfalls cool: das Fahrverhalten. Der Wagen liegt souverän, satt auf der Straße und hinterlässt einen handlichen, agilen Eindruck. Das gefällt uns!

*Battery Electric Vehicle