Ein bäriger Typ

Respekt! Seit 2017 ist der Kodiaq (der Name leitet sich vom Kodiakbären ab, einer Unterart des Braunbären) in der kompakten Hochbeiner-Klasse ein Gradmesser für Solidität, Vielseitigkeit und Praxistauglichkeit.

Echt wow! Das Raumangebot in der zweiten Reihe zählt zum Besten, was es gibt. Bis zu 1,9 Meter große Personen können es sich auf der Rückbank bequem machen. Toll! Auf Wunsch gibt es sogar eine dritte Sitzreihe, die hauptsächlich für Kinder gedacht ist. Äußerst praktisch präsentiert sich die serienmäßig um 18 Zentimeter verschiebbare Zweite-Reihe-Bank – einmal mehr Beinfreiheit, einmal mehr Kofferraumvolumen. Grundsätzlich fühlt man sich im Kodiaq wie in einer Wellnessoase – einsteigen und wohlfühlen! Ohne Tadel: Material- und Verarbeitungsqualität.

Mit bulligen 200 Diesel-PS ist man mehr als ausreichend motorisiert, während unserer Testphase ging dem großen Bären nie die Luft aus. Komfortabel-sportlich (und nicht zu hart) die Fahrwerksabstimmung, präzise die Lenkung, bissig die Bremsen, top die Traktion (dank Allrad).