Nach dem Superb iV ist der Octavia iV der zweite Škoda mit einem Plug-in-Hybridantrieb. Zwei Versionen stehen dabei zur Auswahl: einmal der „normale“ Octavia iV mit 204 PS Systemleistung, einmal der Octavia iV RS mit 245 PS Systemleistung. Wir haben uns für die „normale“ Version entschieden – und gleich eines vorweg: Hut ab vor diesem Auto!

Laut Mladá Boleslav ist eine elektrische Reichweite von gut 60 Kilometern möglich. Gesagt, getan – die Probe wurde aufs Exempel gemacht. So fuhren wir (bei Plusgraden) vom Flughafen Wien-Schwechat bis Jois am Neusiedlersee, nur elektrisch, vorsichtig, normal, der Versuch gelang, immerhin knapp 60 Kilometer Wegstrecke. Respekt – am Ziel wurden noch immer elf Prozent Batterierestladung angezeigt. Beim Anstieg über das Leithagebirge schien sich die Elektrokraft in Sekunden zu verflüchtigen, um dann bei der Abfahrt bremsenenergierückgewinnend wieder zu steigen – die Rekuperation arbeitet automatisch oder ist vom Fahrer einstellbar.

Praktisch: Im Display kann man den gewünschten Ladezustand per Fingertipp vorwählen (das muss aber immer beim Wegfahren passieren). Der Akku lässt sich bequem an einer Haushaltssteckdose aufladen – Dauer (von null auf 100 Prozent): ca. fünf Stunden. Das geht also locker über die Nacht in der Garage.

Der Octavia iV rollt leise, vornehm, angenehm durch die Landschaft, bei sportlicher Bergfahrt singen nur die Reifen ihren Gesang. Aufpassen: Mit der Power sind die Vorderreifen manchmal überfordert, vor allem, wenn die Straße nass ist. Dafür gibt es ein „Freude-Fahrwerk“ (nicht zu hart, nicht zu weich) und ein Doppelkupplungsgetriebe (kein Schalthebel mehr), das brav und souverän seine Arbeit macht. Die Lenkung ist angenehm direkt, auf die Bremsen kann man sich immer verlassen.

Abschließend zum Namen: Das iV – wie „intelligent, innovative, inspiring Vehicle“ – markiert jene Submarke, die Škoda zum Start in die E-Mobilität neu eingeführt hat.