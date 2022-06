Max Egger: „Mut kann man nicht kaufen“

Werbung

Die Reise von Škoda als Teil des VW-Konzerns begann vor 31 Jahren: Am 28. März 1991 wurde der Vertrag zwischen VW und Škoda unterschrieben – die Ratifizierung einer der erfolgreichsten Fusionen in der Automobilgeschichte. Am 1. Juli 1992 startete Škoda Österreich mit acht Mitarbeitern das operative Geschäft. Von den bestehenden Modellen Favorit, Forman und Favorit Pick-up wurden zum Start knapp 300 Fahrzeuge verkauft.

Es gibt viele, sehr viele Meilensteine in der Škoda-Erfolgsstory. So erschien 1996 erstmals der Octavia – das bis dato erfolgreichste Modell der Marke (2019 und 2020 meistverkauftes Auto in Österreich). 1999 folgte der Fabia, der nächste Volumenträger – er ist einer der beliebtesten Kleinwagen Österreichs und regelmäßig unter den Top 10 in der Zulassungsstatistik zu finden.

2016 startete die erfolgreiche SUV-Offensive mit dem Kodiaq (Namensgeber ist übrigens der in Alaska lebende Kodiakbär), 2017 folgte Karoq, 2019 der Kamiq. Mit dem Enyaq iV ging es 2021 fulminant in die Welt der Elektromobilität. Das kürzlich präsentierte Enyaq Coupé iV zählt zu den emotionalsten Fahrzeugen der Marke, der Enyaq Coupé RS iV ist zugleich mit 299 PS die stärkste RS-Version im Portfolio.

Händlernetz flächendeckend ausgebaut

Der Fahrzeugbestand von Škoda in Österreich hat sich von rund 7.500 Fahrzeugen im Jahr 1992 auf derzeit mehr als 325.000 Fahrzeuge gesteigert. Um dieses Volumen umsetzen zu können, wurde im Laufe der Jahre das Händlernetz flächendeckend ausgebaut: Österreichweit stehen derzeit 86 Händler und mehr als 180 Service-Partner zur Verfügung.

Max Egger im NÖN-Interview

Unter dem Motto „Mut kann man nicht kaufen“ übernahm 1992 Max Egger als Geschäftsführer von Škoda Österreich, damals Intercar, die Importeursagenden und legte den Grundstein für die Erfolgsgeschichte.

NÖN: Worin bestand der Reiz, die Marke Škoda vor 30 Jahren zu übernehmen? Wie war die Erwartungshaltung damals?

Max Egger: Es hatte einen besonderen Reiz, etwas ganz Neues zu machen und eine Traditionsmarke wie Škoda komplett neu einzuführen. Es gab natürlich eine realistische Markteinschätzung aufgrund der verfügbaren Modelle. Und es gab zum Projektstart einen Fünf-Jahres-Plan, der dem Aufsichtsrat vorgelegt wurde – mit nur rund 70.000 Euro Startkapital, die wir aber nie aufgebraucht haben, da wir von Anfang an positiv waren.

Hätten Sie vor 30 Jahren erwartet, wo Škoda heute steht?

Egger: Natürlich nicht! Wobei: Im fünften Jahr waren 1.400 Autos vorgesehen. Die haben wir schon im zweiten Jahr erreicht. Positioniert war Škoda in der Startphase als Neuwagen-Alternative zum Gebrauchtwagen. Das hat anfangs überraschend viele Akademiker angesprochen. Bei der Händlerauswahl war die entscheidende Frage: Wer kann mit uns mitwachsen? Wer ist Unternehmer aus Fleisch und Blut?

Ihr persönliches Highlight in den vergangenen 30 Jahren?

Egger: Die Einführung des Octavia I im Jahr 1996, weil es der Startschuss für die Wiedergeburt der Marke Škoda war. Wir hatten 14 Monate Lieferzeit. Das ambitionierte Ziel war, im ersten Volljahr 3.000 Stück zu verkaufen, geworden sind es rund 11.000.

Was ist das Erfolgsgeheimnis von Škoda in Österreich?

Egger: Kaum eine Marke ist so klar positioniert wie Škoda. Man versteht die Marke und findet sie sympathisch. „Simply Clever“ und der „Human Touch“ – also der menschlich zentrierte Ansatz und Dialog mit Händler und Mitarbeiter – sind die Wegbegleiter. Wir beschäftigen uns lieber mit Kunden und Händlern und so wenig wie möglich mit uns selbst.

Würden Sie den Weg mit Ško-da mit dem heutigen Wissen nochmals gehen? Würden Sie etwas anders machen?

Egger: Ich würde ihn auf jeden Fall nochmals gehen. Im Detail würde ich Dinge vielleicht anders machen. Aber das Wichtigste ist, die Mitarbeiter und Händler immer mit auf die Reise zu nehmen und das Tagesgeschäft mit der Strategie in Balance zu bringen. Um eine Marke nachhaltig zu führen, ist es wichtig, langfristige Chancen zu erkennen und gleichzeitig die Möglichkeiten im Tagesgeschäft zu nutzen. Der Pionier- und Unternehmergeist hat uns stets getragen – nach dem Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht!“