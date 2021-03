Vor bald zwei Jahren verordnete Škoda dem Flaggschiff Superb eine Überarbeitung. Die ging einher mit dem ersten Elektrifizierungsschritt der Tschechen. Sie erweiterten das Antriebs-Portfolio um einen Plug-in-Hy-briden. Gleichzeitig – und mit dem Start des Citigo als reinem Batterietriebling – erfolgte die Formation eines neuen Sub-Labels, das unter dem Kürzel iV die Teilzeit- und Vollzeitstromer kennzeichnet; mittlerweile inklusive den aufladbaren Hybridversionen des neuen Octavia und dem taufrischen Elektro-Crossover Enyaq iV, der gerade sein Marktdebüt absolviert.

Die Strominjektion für den Superb, quasi der Vorläufer der beiden Letztgenannten, basiert auf jenem Frontantriebsstrang der VW-Gruppe, der bereits in einer Reihe von Konzernmodellen in unterschiedlichen Konfigurationen seinen Dienst verrichtet. Das aufladbare Hybridsystem besteht aus einem 1,4-Liter-Turbobenziner mit 156 PS und einem Elektroaggregat mit 115 PS. Zusammengespannt ist das Kooperationsduo mit einer sechsstufigen Direktschaltung. Die Systemleistungsausbeute sind 218 PS (und 400 Newtonmeter Systemdrehmoment). Als Energiespeicher ist im Superb ein Akku mit 13 kWh Brutto-Kapazität an Bord. Diese Kombination ist gut für eine rechnerische Elektroreichweite von 59 respektive 57 Kilometern (Limousine/ Combi), laut WLTP.

Weniger Raum, trotzdem genug Platz

Um Platz für die Batterie zu schaffen, wurde der Treibstofftank von 66 auf 50 Liter Volumen reduziert. Auch kostet der Akku ein wenig an Kofferraum – es verbleiben aber für die Limousine immer noch 485 bis 1.610 Liter (gegenüber 625 bis 1.760), für den Combi 510 bis 1.800 Liter (gegenüber 660 bis 1.950).

Bei aller Antriebsvernunft kann der Superb in 7,7 (7,8) Sekunden von null auf 100 sprinten und bis zu 225 km/h schnell sein. Beim forcierten Beschleunigen ist das Betriebsgeräusch des 1,4-Liter-Benziners deutlich vernehmlich, doch im eher entspannten Gleitmodus hält er sich akustisch vornehm zurück. Erst recht fast geräuschlos geht es, naturgemäß, im reinen E-Betrieb vonstatten. Auf einer gar nicht so sehr zurückhaltend gefahrenen Route waren bei Sonnenschein und ohne Heizung oder Kühlung gut aushaltbaren Temperaturen 50 lokal emissionsfreie Kilometer lässig machbar.