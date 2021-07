Anders als VW und Audi hat Škoda noch keine Deadline für den konventionellen Antrieb bei den Pkw-Modellen kommuniziert. Was nicht bedeutet, dass die Tschechen nicht die Elek- trifizierung der Baureihen vorantreiben. Der E-SUV Enyaq iV ist dafür das beste Beispiel – und zwischen dem Boden- und Neusiedlersee begehrt wie ein Schattenplatz während der Hundstage. De facto waren die vierstelligen Vorbestellungen innerhalb weniger Wochen geknackt – trotz Pandemie und Lieferkettenprobleme und vielfach ohne Probefahrt.

Und die Österreicher greifen nach wie vor gerne zu, auch wenn bei Interessenten bereits allgemein bekannt ist, dass man aktuell bis zu 14 Monate Lieferzeit einkalkulieren sollte. Weitere BEV-Modelle befinden sich derzeit in der Pipeline – und parallel modernisiert man die bestehende Modellpalette. So wie den Kodiaq, der 2017 die Markteinführung feierte – und nun eine große optische und technische Frischzellenkur verpasst bekam.

Neben dutzenden Designdetails, wie etwa Einsätze in Aluminium-Optik in Front- und Heckschürze, einen neuen hexagonalen Kühlergrill sowie schlankere Frontscheinwerfer, die in allen Ausstattungsvarianten nun serienmäßig als LED strahlen, gibt es im Innenraum fesche Dekorleisten, eine Ambiente-Beleuchtung sowie farblich abgesetzte Kontrastnähte. Optional sind außerdem erstmals ergonomische Ergo-Plus-Sitze für Fahrer und Beifahrer mit Bezügen aus perforiertem Leder, Belüftung und einer Massagefunktion erhältlich. Ebenso wurden die Fahrassistenzsysteme optimiert – was auf der ersten Kennenlernrunde vor allem an einem problemlos funktionierenden Radar- Abstandsregeltempomat und einem seidenweich agierenden Spurhalteassistenten zu spüren war.

„Der Kodiaq hat sich seit seiner Markteinführung im März 2017 in Österreich mehr als 9.000 Mal verkauft. Mehr als 80 Prozent entscheiden sich für Allradantrieb, jeder Zehnte wählt den Siebensitzer oder das RS-Topmodell …“ Max Egger, Geschäftsführer Škoda Österreich

Antriebsseitig stehen übrigens drei Benziner (150, 190 und 245 PS) sowie zwei Diesel (150 und 200 PS) zur Auswahl. Alle Motoren entsprechen den jüngsten Standards und überzeugen mit guten Fahrleistungen und niedrigen Emissionen. Dank Twindosing – also dem doppelten Einspritzen von Harnstoff zur Abgasnachbehandlung – konnte unter anderem der Stickoxidausstoß der beiden Selbstzünder um 80 Prozent reduziert werden.

Gekoppelt sind alle Triebwerke serienmäßig mit einem siebengängigen Doppelkupplungsgetriebe, einzig das frontgetriebene Einstiegsmodell – 1,5 Liter Benziner, 150 PS – wird ab Werk mit einem manuellen Getriebe (sechs Gänge) ausgeliefert. Highlight der Baureihe ist die RS-Variante, die mit 245 PS und kernigem Sound das S in Sport Utility Vehicle ernst nimmt und nunmehr als Benziner, dafür mit komplett neuem Turbo-Triebwerk angeboten wird. Den doppelt aufgeladenen Diesel hat man aus dem Programm gestrichen.

Gut zu wissen: Der Kodiaq ist optional weiterhin als Siebensitzer erhältlich, Allradantrieb gehört ab 190 PS zur ohnehin umfangreichen Serienausstattung (unter anderem Lederlenkrad, Tempomat, DAB-Radio – ab Active), und das Kofferraumvolumen beträgt beachtliche 835 bis 2.065 Liter. Da passt einiges rein.