Elektrohammer aus Italien: Der Lanzador kommt 2028

Der Lanzador fügt sich in die „Direzione Cor Tauri“-Strategie des italienischen Unternehmens für Supersportler ein – und damit seine 2021 angekündigte Roadmap zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung: Nach der Präsentation des V12-Plug-in-Hybrids Revuelto enthüllt Lamborghini nun den Vorläufer seines ersten rein elektrischen Modells und gibt einen Einblick in das ab 2028 zu produzierende Serienmodell. „Mit dem vierten Modell eröffnen wir ein neues Fahrzeugsegment, das der Ultra GT. Dieses wird den Kunden dank bahnbrechender neuer Technologien ein neues, unvergleichliches Lamborghini-Fahrerlebnis bieten“, verspricht Stephan Winkelmann, Chairman und CEO von Lamborghini.

Dass die Modelle auf Namen erfolgreicher Kampfstiere hören, hat bei Lamborghini eine lange Tradition. 1993 war es der siegreiche Lanzador, der das spanische Publikum in der Madrider Arena in schiere Verzückung versetzte. Beim nun enthüllten Lanzador dürfte das bei vielen Lamborghini-Fans kaum anders sein: Das erste Elektromodell aus Sant'Agata Bolognese sieht so scharf aus, wie es nur ein Lambo sein kann! „Wir blicken in die Zukunft, ohne unsere DNA zu vergessen. Das Konzept für unsere vierte Modellreihe nutzt unsere Philosophie der Supersportlichkeit in Kombination mit mutigen, neuen Technologien und furchtlosem Design. Damit passt es perfekt in unsere ,Direzione Cor Tauri´-Strategie“, erklärt Stephan Winkelmann.

Ein Hochleistungselektromotor an jeder Achse sorgt für einen permanenten rein elektrischen Antrieb unter allen Bedingungen, auf jedem Untergrund und bei jedem Fahrstil. Über die PS-Stärke und Batteriekapazität bzw. Reichweite schweigen die Italiener (noch), hinter vorgehaltener Hand redet man von 1.360 PS! „Für uns bedeutet die Elektrifizierung keine Einschränkung, sondern eine intelligente Möglichkeit, mehr Leistung, Performance und Fahrbarkeit zu entwickeln“, erklärt Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Lamborghini. Es wird daher keine Kompromisse in Bezug auf Kraft, Fahrspaß und Leistung geben ...

Foto: Lamborghini

