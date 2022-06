Werbung

Der Lexus RX firmiert, als SUV mittlerer Größe, zwar in einem Mainstream-Segment, doch gehen Optik (Kühlergrill im Diabolo-Design), Technik (Pionier bezüglich Antriebselektrifizierung) und Ausstattung (Premium bis Luxus) weit über ein Massenprodukt hinaus. So bleibt es auch. Der Edel-Japaner startet demnächst in seine fünfte Generation. Im Rahmen eines Exklusivauftritts in Brüssel präsentierte er sich erstmals im Scheinwerferlicht.

Er ist von Grund auf neu. Von der Plattform bis zu den Antrieben. Erstere trägt bereits den NX, für den RX wurde sie im Heckbereich adaptiert. Zweitere sind komplett neu arrangiert und verdreifacht. Erstmals offeriert Lexus eine Vollhybrid-Einstiegsversion, den 350h mit 245 PS Systemleistung (ist bereits im NX im Einsatz). Erstmals offeriert Lexus einen Plug-in-Hybrid, den 450h+ mit 306 PS (aus RAV4 und ebenfalls NX schon bekannt), 18,1-kWh-Akku und rund 65 Kilometern E-Reichweite.

Erstmals offeriert Lexus einen Turbomotor, im 500h mit 371 PS, ebenfalls ein selbstladender Hybrid, mit sechsstufiger Automatik anstelle des üblichen CVT-Getriebes zusammengespannt. Dazu kommt ein eigenständiges Allradantriebssystem, eine Elektrohinterachse, wie sie auch im kürzlich vorgestellten RZ 450e, dem ersten Vollelektriker der Marke, verbaut ist.

Wir wollen im neuen RX die Lexus-DNA bewahren und gleichzeitig das Fahrerlebnis auf die nächste Stufe heben!“ RUDOLF GLASS, Pressesprecher Lexus Austria

Das ist bereits eine ganze Reihe an Premieren. Zur umfassenden Neuheit kommt ein sozusagen europäischerer Umgang mit Navigation und Infotainment. Wie bereits im NX ist auch im RX das neue Cockpit im Einsatz. Die Japaner nennen es „Tazuna“, das bedeutet „die Zügel eines Pferdes“.

Die kann man jetzt intuitiv in der Hand haben, wie bereits im – schon mehrfach zitierten – NX erfahren. Das funktioniert über einen 14-Zoll-Touchscreen und eine Reihe von analogen Steuerungen. Ein Sprachführungssystem ist an Bord, es reagiert auf „Hey, Lexus“. Das konnte im Zuge der statischen Präsentation noch nicht ausprobiert werden. Doch intensives Probesitzen war möglich.

Der neue Zuschnitt der Sitze samt neu interpretierter Ergonomie macht Lust aufs Losfahren. Das geht übrigens nur noch maximal zu fünft. Eine siebensitzige Version wie in der auslaufenden Generation hat Lexus aktuell nicht mehr geplant.