Lexus gilt hinsichtlich Elektrifizierung als Pionier. Die Edel-Tochtermarke von Toyota hatte mit dem RX400h bereits 2006 einen Hybridantrieb in einem SUV eingeführt. Jetzt geht man im Crossover-Segment einen (logischen) Schritt weiter: den zur Vollelektrifizierung, in Gestalt des RZ 450e.

Unterbau ist eine neue Konzern-Plattform für Stromer (e-TNGA), die eine Reihe weiterer Modelle tragen wird. Vorerst ist das der Fall mit dem Schwestermodell Toyota bZ4X (sowie mit dem Solterra von Technik-Kooperationspartner Subaru). Im Gegensatz zu diesem ist der Lexus nicht nur um gut zehn Zentimeter länger (4,805 Meter), sondern mit 313 PS auch stärker und zudem grundsätzlich allradgetrieben (ein Elektroaggregat vorne, eines hinten).

Wir wollen die Elektrifizierung nutzen, um die Performance unserer Fahrzeuge zu verbessern! RUDOLF GLASS, Pressesprecher Lexus Austria

Wobei das 4x4-System eine hauseigene Entwicklung ist. Die Direct4 genannte elektronisch gesteuerte Lösung teilt Antriebskräfte automatisch und je nachdem auch traktionsausgleichend allen Rädern zu. Trotz markiger Leistung und permanentem Allradantrieb soll der Elektro-Lexus mehr als 400 Kilometer Reichweite schaffen (Lithium-Ionen-Batterie mit 71,4 kWh; die Japaner peilen einen Verbrauch von 18,1 kW auf 100 Kilometern an). Nach nur 5,6 Sekunden soll der RZ 450e Tempo 100 erreichen, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt.

Spannende neue Technologie ist das Steer-by-Wire-System mit Yoke-Lenkrad: Es gibt keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern, der Input wird vom Lenkrad elektrisch an die Räder geschickt … Wer sich nicht für den Knight-Rider-Stil begeistern kann, der kann den Lexus natürlich auch mit einem normalen Lenkrad haben – serienmäßig.

Lexus will übrigens bis 2030 ein komplettes Portfolio mit reinen Elektroautos (BEVs) in jedem Segment aufbauen. 2035 will die Toyota-Edeltochter nur noch Elektroautos anbieten.