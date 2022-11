Werbung

Vor vier Jahren hatte die Edeltochter von Toyota das SUV-Portfolio um einen Subkompakten komplettiert. Der UX (steht für Urban Crossover) glänzt zwar nicht mit Laderaum (283 bis 1.231 Liter), doch ist er vom Exterieur bis zum Interieur genauso fein konzipiert und ausgestattet wie seine größeren Brüder NX und RX.

Lexus hat ihm jetzt ein Update spendiert. Das ist am auffälligsten im Innenraum, der UX hat jetzt auch das neue Infotainmentsystem des Konzerns, mit bis zu 12,3 Zoll großem Touchdisplay. Der Umgang mit den Funktionen ist damit für europäische Maßstäbe intuitiv und verständlich. Das unterstützt die feine Art des Fahrens in der Stadt und auf dem Land. Auch dafür wurde nachjustiert.

Das Update des UX sorgt für erhöhten Komfort und garantiert Fahrspaß!“ RUDOLF GLASS, Pressesprecher Lexus Austria

Noch feiner geschliffen sind die Fahrwerksabstimmung, die Lenkungskonfiguration und die Geräuschdämmung. Spontaner als bisher ist das Ansprechverhalten des Vollhybriden. Der Antrieb spannt nach wie vor einen 2,0-Liter-Benziner und einen Elektromotor – in der Allradversion kommt ein zweites Stromaggregat an der Heckachse hinzu – zusammen.

Gekoppelt ist das Gespann in jedem Fall an ein CVT-Getriebe. Die Systemleistung beträgt 184 PS. Der 250h ist die einzige Variante, die Lexus in Österreich offeriert.