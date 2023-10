Vollelektrischer LF-ZC: Die Reichweite wird verdoppelt

Lexus ist auf dem Weg zur vollelektrischen Premiummarke. In Europa erfolgt die Umstellung bereits bis zum Jahr 2030, weltweit werden spätestens 2035 nur noch Elektroautos angeboten. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Unternehmen eine völlig neue modulare Fahrzeugstruktur mit einem verbesserten Produktionsverfahren und einer modifizierten Software-Plattform einführen.

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Der LF-LC (derzeit noch ein Concept Car) ist in ein emotionales Design gekleidet, „das Funktionalität und Ästhetik miteinander verbindet und ein aufregendes Fahrerlebnis verspricht“, so die Japaner. Weiters: „Elegante Proportionen, der niedrige Schwerpunkt und ein geräumiger Innenraum sichern eine angenehme Fahrt.“ Passend zum Designthema „Provocative Simplicity“ wurde die charakteristische Lexus-Identität weiterentwickelt. Das markante Exterieur vereint eine hohe Präsenz mit einer raffinierten Schlichtheit, bei der die aerodynamische Leistung im Vordergrund stand. Die mit einem Elektrofahrzeug – und dem Wegfall des Motorraums – einhergehenden gestalterischen Freiheiten nutzt Lexus für einen angestrebten Luftwiderstandsbeiwert (cW) von weniger als 0,2, Die nächste Generation der Lexus-Elektrofahrzeuge basiert übrigens auf einer modularen Struktur, die die Fahrzeugkarosserie in drei Teile unterteilt: Front, Mitte und Heck. Das sogenannte Gigacasting-Verfahren ermöglicht ein flexibleres Design. Die Hochvoltbatterie wird dabei immer im Mittelteil untergebracht.

Im Konzeptfahrzeug wurde Bambus mit verschiedenen Techniken be- und verarbeitet, um „ein neues Niveau an Luxus und Schönheit zu erreichen“. So werden beispielsweise Bambusfasern und -gewebe für dekorative Elemente verwendet, die mit dem Umgebungslicht interagieren. Die Verwendung vom Bambus soll für eine Symbiose aus Nachhaltigkeit und hochwertiger Ästhetik stehen. Das Konzeptfahrzeug verfügt zudem über ein volldigitales intelligentes Cockpit, das „einen intuitiven und schnellen Zugang zu den wichtigsten Bedienelementen in einer immersiven Fahrumgebung bietet“.

Über Motorleistung und Reichweite wird (natürlich) noch geschwiegen. Verraten wird eine Sache: Eine prismatische Hochleistungs-Hochvoltbatterie der nächsten Generation soll die Reichweite gegenüber konventionellen Elektroautos verdoppeln. Man darf gespannt sein. Die Lexus-Leute kommen diesbezüglich ordentlich ins Schwärmen: „Reichweitensorgen gehören damit endgültig der Vergangenheit an, selbst die Langstrecke meistert die Limousine problemlos.“ Aktuell hat der 313 PS starke RZ 450e eine maximale Reichweite von 440 Kilometer.