Näherkommen, einsteigen, nein: aufsteigen, mitgaloppieren. Und am besten noch fröhlich aus dem Sattel winken. Der gehört bei unserem Test-CX-30 nicht nur zu einem, sondern zu 122 Pferdchen. Und die machen den Ausritt mit Mazdas jüngstem SUV sehr vergnüglich.

Da wird, auch mit dem knackigen Getriebe, flott hinauf- und hinuntergeschalten. Da wird, beim AWD, nicht nur mit zwei, sondern mit allen vier Hufen angaloppiert. Und angenehm hoch und trotzdem recht komfortabel sitzt es sich über 175 Millimetern Bauch-, nein: Bodenfreiheit, auch.

Apropos: komfortabel. Im CX-30, der ja ohne 4er im Kürzel genau zwischen CX-3 und CX-5 läuft, ist gefühlt so viel Platz wie in seinem großen Bruder. Das liegt wohl an der großzügigen Hüft- und Schulterfreiheit schon zwischen den Vordersitzen.

Das liegt aber auch an der Ausstattung Comfort+, die die Lenkradheizung für kalte Hufe schon in der Serienausstattung hat. Das liegt vielleicht auch am Premium-Paket, das seine Sättel, nein: Sitze, mit Leder gepolstert hat. Und das liegt sicher auch am Sound-Paket, das mit zwölf Bose-Lautsprechern für das entsprechende Gewieher sorgt …

Test: Mazda CX-30 Skyactiv-G122 AWD Comfort+

Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.395 x 1.795 x 1.540 Millimeter, Radstand 2.655 Millimeter, Wendekreis 11,4 Meter, Bodenfreiheit 175 Millimeter, Eigengewicht 1.553 Kilogramm, Kofferraum-volumen 430 bis 1.406 Liter.

Motor: Benziner, Sauger, vier Zylinder, 16 Ventile, 1.998 Kubikzentimeter, 122 PS, 213 Newtonmeter bei 4.000 Umdrehungen pro Minute, Höchstgeschwindigkeit 182 km/h, in 11,1 Sekunden auf Tempo 100, 5,3 Liter Super 95 pro 100 Kilometer, 121 Gramm CO2 pro Kilometer, Euro 6d.

Kraftübertragung: Allradantrieb, Schaltgetriebe (sechs Gänge).

Preis & Serienausstattung: ab 30.190 Euro (Testauto) – sieben Airbags, Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus, Berganfahrassistent, City-Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Spurwechselassistent mit Ausparkhilfe, Spurhalteassistent mit aktivem Lenkeingriff, digitaler Tacho, Head-up-Display, Rückfahrkamera, Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lenkrad und Vordersitze beheizbar, elektrische Heckklappe, Alarmanlage.