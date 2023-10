Der MX-30 und die Rückkehr des Wankelmotors

2020 präsentierte Mazda stolz sein erstes Elektroauto – den MX-30 e-Skyactiv EV. Ein durchaus interessanter Crossover, allerdings nur mit einer 35,5-kWh-Batterie. Das heißt: bescheidene 200 Kilometer Reichweite (laut WLTP). Die Folge: Die Verkaufszahlen blieben unter den Erwartungen.

Die Japaner haben reagiert und nein, sie haben den MX-30 nicht aus dem Programm genommen (das wäre ja zu einfach), sie haben eine Mazda-typische Variante dazugefügt. Denn die sei ja von Anfang an geplant gewesen, versichern die immer freundlichen Asiaten.

Einzigartig verwendet der MX-30 e-Skyactiv R-EV einen Rotationsmotor zur Stromerzeugung, ein Symbol für Mazdas nie aufhörende Herausforderungen – unsere besondere Liebe für neue Herausforderungen und unsere Entschlossenheit, trotz aller Widrigkeiten durchzuhalten ... Wakako Uefuji, Assistant Manager in der Antriebsentwicklung bei Mazda in Japan

Der Neue heißt MX-30 e-Skyactiv R-EV. Und er hat viel Hightech unter dem Blech. Im Unterschied zu den meisten gängigen Plug-in-Hybriden setzt Mazda auf ein serielles System, bei dem die Räder immer von einem 170 PS starken Elektromotor angetrieben werden – und bei dem ein kompakter Wankelmotor (75 PS) samt Generator die Gesamtreichweite bei Bedarf deutlich erhöht. Es besteht keine mechanische Verbindung zwischen dem Verbrennungsmotor und den Rädern (somit volles elektrisches Fahr-Feeling). Die rein elektrische Reichweite wird mit 85 Kilometern angegeben, insgesamt soll der 4,4 Meter lange Wagen bis zu 680 Kilometer schaffen. 140 km/h Topspeed (weil, so wie beim Vollstromer, abgeregelt), Spritverbrauch 1,0 Liter pro 100 Kilometer (was 21 Gramm CO2 pro Kilometer entspricht), plus 17,5 kWh pro 100 Kilometer (jeweils WLTP). Kann der MX-30 e-Skyactiv R-EV auch Strom laden? Ja, das ist sogar am Schnelllader möglich – von 20 auf 80 Prozent dauert es 25 Minuten. Zeit für einen Espresso.

Foto: Mazda

Foto: Mazda

Foto: Mazda

Ab sofort bestellbar. Die ersten Autos kommen im Dezember. Die Preise beginnen bei 38.790 Euro (so wie beim vollelektrischen MX-30). Vier Ausstattungsversionen: Prime-Line, Exclusive-Line, Makoto und Edition R. Batteriekapazität 17,8 kWh und Tankinhalt 50 Liter.