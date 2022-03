CO2-Fußabdruck verringern

Suzukis Across und Swace sind in Wahrheit Toyotas RAV4 und Corolla Kombi, der Toyota Yaris ist in den USA eigentlich ein Mazda2 … und der Mazda2 Hybrid ist in Europa ein Toyota Yaris Hybrid. Der neue Doppelgänger soll helfen, die CO 2 -Bilanz von Mazda aufzupolieren (brav!). Der normale 2er mit seinen Skyactiv-Vierzylindern bleibt „natürlich“ weiterhin im Programm.

Mazda wird bis 2025 13 neue Modelle (darunter drei Batterie-Elektrofahrzeuge) auf den Markt bringen. Den Anfang macht gerade der Hybrid-Kleinwagen, Mazdas erster Vollhybrid. Im Sommer folgt der CX-60 – das neue Flaggschiff, ein SUV, 19 Zentimeter länger als der CX-5, Mazdas erster Plug-in-Hybrid wird eine Systemleistung von über 300 PS haben.

Der 2er Hybrid ist für viele Mazda- Stammkunden interessant!“ HEIMO EGGER Geschäftsführer Mazda Austria

Zurück zum Mazda2 Hybrid. Ein umgelabelter Toyota Yaris Hybrid. Punkt. Schlecht? Nein! Iris Schmid, Pressesprecherin von Mazda Austria, betont: „Für uns ein ganz wichtiges Auto, Hybridtechnologie vom Klassenbesten! Die Zusammenarbeit mit Toyota ermöglicht es, mit dem Mazda2 Hybrid ein ausgereiftes, prämiertes Auto anzubieten.“

Im vergangenen Jahr wurden sechs von zehn Toyota Yaris in Österreich als Hybridmodell verkauft. Mazda Austria plant im Geschäftsjahr 2022 500 2er Hybrid zu verkaufen – plus 1.000 herkömmliche 2er. Das 2er-Hybridsystem (ein Aufladen über eine externe Stromquelle ist nicht notwendig) kombiniert einen 92 PS starken Dreizylinder (Benziner) mit einem 80 PS starken Elektroaggregat – das ergibt unter dem Strich eine Systemleistung von 116 PS. Und einen Durchschnittsverbrauch ab 3,8 Litern pro 100 Kilometer (ab 87 Gramm CO 2 pro Kilometer). Bis 45 km/h kann man übrigens rein elektrisch fahren.

Ob es den Yaris Cross Hybrid in naher Zukunft auch als Mazda geben wird, wird von der Österreich-Zentrale weder bestätigt noch bestritten. Mal schauen …