Rückblick: Die heutige Mazda Motor Corporation wurde 1920 von Jujiro Matsuda gegründet (am Anfang widmete sich das Unternehmen der Veredelung von Kork) … Am 28. Mai 1960 folgte in Japan der erste Pkw von Mazda: Unter dem Namen R360 wurde ein kleines Coupé am Markt eingeführt …

2020 wurde Mazda also 100 Jahre alt. Das große Feiern geht heuer munter weiter: Die limitierte Sonderedition 100 Years wird es für die gesamte Mazda-Palette geben. Lasst die Sektkorken knallen!

Wir hatten einen Mazda3 Skyactiv-X180 100 Years. Ein edles Gefährt. So wie damals das R360 Coupé in weißer Außenlackierung (konkret: in Snowflake-Weiß-Metallic), innen (Premium, wohin man schaut) fallen sofort die burgunderroten Ledersitze angenehm auf. Eine schöne Kombination, die ausgezeichnet zum 3er passt. Unter dem Blech: Skyactiv-X180. Ein technischer Leckerbissen!

Mit dem 180-PS-Vierzylinder hat Mazda den weltweit ersten selbstzündenden Benzinmotor im Programm – drehfreudig wie ein Benziner, sparsam wie ein Diesel. Diesotto! Hervorragend abgestimmt das Fahrwerk – der Wagen lässt sich sportlich bewegen und ist dabei noch immer komfortabel. Passt perfekt dazu: das knackige Schaltgetriebe. Cool: Beim Bose-Soundsystem kommt Konzerthaus-Feeling auf. Angenehm: Die Vordersitze kann man als „absolut langstreckentauglich“ bezeichnen.