Werbung

Diese Power ist einfach beeindruckend … Kaum senkt sich der Beschleunigungsfuß, fühlt es sich an, als würde am Horizont ein gigantischer Magnet eingeschaltet werden, der die elektrische E-Klasse unweigerlich anzieht – und zwar mit einer Kraft wie von einem anderen Stern. Die rund 2,5 Tonnen sind plötzlich vergessen, wenn der 43er in nur 4,2 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt.

Festhalten ist angesagt, die zwei Elektromotoren mit 476 PS (und 858 Newtonmeter) haben es faustdick hinter den Ohren! Und das Ganze geht nahezu lautlos über die Bühne. Naja, das V8/V12-Gebrüll fehlt bei einem AMG schon irgendwie, aber die Zeiten ändern sich halt.

Die Deutschen versprechen eine Reichweite von bis zu 533 Kilometer, wenn man im Comfort-Modus, mit maximaler Rekuperation und einem leichten Stromfuß unterwegs ist. Mhhh, wir waren ausschließlich im Comfort-Modus und ausschließlich flott unterwegs – ergibt, so der Bordcomputer, eine Reichweite von 327 Kilometer (Batterie 97 Prozent voll).

Daumen nach oben!