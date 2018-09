Nein, wir werden jetzt nicht den verunglückten Start der allersten A-Klasse im Jahr 1997 thematisieren. Faktum ist jedoch, dass sich kein anderes Modell von Mercedes-Benz im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte derart stark verändert hat wie der Einsteiger in die Sternenwelt. Zuerst war da das hohe, schmale Gefährt, das beim Ausweichmanöver in Schweden umstürzte („Elchtest“), dann kam die deutlich geducktere zweite Generation.

Ab 2012 war man dann mit der deutlich hübscheren Baureihe W176 endgültig in der Kompaktklasse angelangt.

Und jetzt? Mit plus zwölf Zentimetern in der Länge (was nach Adam Riese knapp 4,42 Meter ergibt) und ganz leichten Zuwächsen in der Breite und Höhe erreicht man spürbar mehr Platz im Innenraum. Ganz wichtig: Auch das Einsteigen in den Fond fällt nun leichter, und der (Basis-) Kofferraum ist um 29 Liter auf 370 Liter gewachsen.

Ab Anfang Mai werden die Autos bei den Händlern stehen. Vorerst kommen aber nur drei Motorisierungen: der A 180d mit 116 PS ist ein Produkt aus der Kooperation mit Renault und wirkt manchmal etwas lasch, auch dem A 200 mit 163 PS würde ein kernigeres Motorengeräusch gut tun. Sehr fein zu fahren war bei der Präsentation in Kroatien hingegen der A 250: Wer diese Version (224 PS) will, muss aber über 40.000€ hinblättern.

Im Oktober folgen dann zwei Einstiegsbenziner (A 160 mit 109 PS und A180 mit 136 PS), der A 220 4Matic (190 PS) und auch die Allradvariante des bereits jetzt erhältlichen A 250.

So weit die nackten Fakten. Was die A-Klasse von den Mitbewerbern unterscheidet, ist aber vor allem das Informationssystem. MBUX (Mercedes-Benz User Experience) nennt sich selbiges: Zentrales Element sind die beiden großen Touchscreens vor dem Fahrer. Sie sind nicht nur unglaublich leicht individuell einstellbar, sondern bieten auch eine Grafik, die man anderswo vergeblich sucht.

Wer „Hey, Mercedes“ sagt, hört – ähnlich wie beim Amazon Alexa – eine Damenstimme: So kann man mit ein paar Worten nicht nur das Rollo der Glasdachs schließen oder die Temperatur verändern, sondern erfährt binnen 2,5 Sekunden auch das Wetter am Zielort.

Aus der A-Klasse soll dieses System in andere Modelle ausgeweitet werden, das nächste Modell ist der GLE (ab Herbst).