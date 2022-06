Werbung

Es muss nicht immer ein SUV sein! Allradantrieb und die Vorzüge einer etwas großzügigeren Bodenfreiheit können in einem Kombi ebenso reizvoll wie nützlich sein. Die C-Klasse wird auch als All-Terrain angeboten. Das heißt: ein Kombi mit guten Offroad-Qualitäten – ein Hardcore-Offroader ist das hohe C aber nicht (das muss auch nicht sein).

Das Aussehen ist cool. Die (optionale) Farbe unseres Testwagens nennt sich Spektralblau – und dieses Blau steht ihm einfach gut. 40 Millimeter mehr Bodenfreiheit, die rustikalen Radlaufverkleidungen, der unübersehbare Unterfahrschutz sowie ein mächtiger Kühlergrill (mit großem Stern) verwandeln den eleganten Burschen auf sanfte Art in einen Naturburschen – ohne aufdringliches Machogehabe natürlich.

Innen fühlt man sich auf Anhieb wohl (was sonst?) – ausgesprochen heimelig und hochwertig das Ambiente, die Ergonomie ist top, das Platzangebot schwer in Ordnung. An die Bedienflächen am Lenkrad muss man sich gewöhnen, naja. Fahreindruck? Souverän (was sonst?).

Der kleine Benziner C 200 bietet ausreichend Temperament (der Mildhybrid-Elektromotor schaltet den Verbrenner übrigens schon beim Ausrollen ab, der Segelmodus vollzieht sich geschmeidig und kaum merkbar), straff und zugleich komfortabel präsentiert sich das Fahrwerk, naturgemäß ist eine tadellose Allradtraktion vorhanden, die neungängige Automatik arbeitet 1a …