Dass es auf die inneren Werte ankommt, lernt man normalerweise schon als Kind. Der Grund, warum sich Mercedes-Benz beim Facelift der C-Klasse sehr viel mehr mit den inneren als den äußeren Attributen beschäftigt hat, dürfte allerdings eher mit einem anderen Sprichwort erklärbar sein: Never change a winning team! Sinngemäß bedeutet dies, wenn etwas gut läuft, lass es um Gottes Willen so, wie es ist … Und der Erfolg der C-Klasse ist für Mercedes-Benz nicht unwichtig: Seit ihrer Einführung 1983 wurden fast zehn Millionen Exemplare gebaut – seit über zehn Jahren die meistverkaufte Modellreihe der Marke!

Ein so erfolgreiches Auto muss man nicht neu erfinden, dennoch geben sich die Stuttgarter Ingenieure nicht mit dem Anbringen neuer Zierleisten zufrieden. Über 6.500 Teile wurden erneuert – das entspricht in etwa der Hälfte aller Teile. Das heißt: Umfangreichstes Facelift der Modellgeschichte!

„Die C-Klasse ist der Bestseller von Mercedes-Benz!“ Bernhard Bauer, Pressesprecher Mercedes-Benz Österreich

Beim Design gab es nur leichte Veränderungen, Front- und Heckpartie wurden dezent überarbeitet. Die Modelle der AMG- Linie wurden optisch noch ein wenig nachgeschärft und sollen damit noch schneller als Sportversion erkennbar sein. An der Front wird dies über einen bulligen Diamantgrill erreicht, am Heck durch die vier Auspuff-

endrohre. Thema Licht: Gegen Aufzahlung gibt es die extrem leistungsstarken (Reichweite: 650 Meter!) Multibeam-LED-Scheinwerfer aus den größeren Modellen. Auch das Fahrassistenz Paket Plus, welches automatisch Abstand hält und sogar selbstständig die Spur wechseln kann und bisher nur für die

S-Klasse erhältlich war, kann man nun gegen Aufpreis für die C-Klasse ordern. Nicht übernommen wurde das durchgängige Digitaldisplay, wohl auch aus Kostengründen (der technische Aufwand war zu groß für ein Facelift). Leider: Auf die intuitive Sprachsteuerung MBUX (siehe neue A-Klasse) müssen wir bei der C-Klasse noch warten.

Die wichtigsten Veränderungen betreffen aber die Motoren, welche für die neue Modellreihe zur Auswahl stehen. Bei diesem Thema liegt das Hauptaugenmerk, auch in Bezug auf

das große Verkaufsvolumen, auf der Senkung von Verbrauch und ausgestoßenen Schadstoffen.

Trotz aller Skandale der jüngeren Vergangenheit setzt Mercedes-Benz auf den Diesel und entwickelt ihn konsequent weiter. Die vierte Generation des Common-Rail-Diesels wartet mit Neuerungen wie der von Mercedes-Benz patentierten Conishape-Zylinderhonung (intern „Trompetenhonung“ genannt) auf, die allesamt darauf abzielen, Reibungswerte zu minimieren und damit den Verbrauch zu senken. Weltpremi-ere in der C-Klasse feiert die 1,6-Liter-Variante (C 180 d und C 200 d, 122 und 160 PS, ab

4,1 Liter pro 100 Kilometer, ab 108 Gramm CO2 pro Kilome-ter). Auch die Benziner stehen ganz im Zeichen der maximalen Effizienz: Der neue 1,5-Liter-Benziner (C 200, 184 PS) bekommt den riemengetriebenen Startergenerator und ein 48-Volt-Mild-Hybridsystem, das mit dem EQ-Boost 14 PS Mehrleistung beim Beschleunigen und eine Rekuperation beim Verzögern bringt. Gespart wird auch durch den Segelbetrieb. Stuttgart gibt bei der Limousine einen Durchschnittsverbrauch von 6,0 Litern pro 100 Kilometer an (136 Gramm CO2 pro Kilometer). Bei aller Spritsparerei sind es aber die Sechszylinder, die den größten Fahrspaß versprechen – siehe neuer AMG

C 43, der V6-Bi-Turbobenziner hat jetzt 390 PS, Beschleunigung auf Tempo 100 in (ab) 4,7 Sekunden – damit braucht man sich vor niemandem verstecken.

Es ist aber auch die Liebe zum Detail, die bei der überarbeiteten C-Klasse begeistert: So erkennt die optionale Diebstahlwarnanlage auch Parkrempler und sendet eine Mitteilung an die Mercedes me App.

Start & Preis. Ab 7. Juli.

Preise: Limousine ab 38.110 , T-Modell/ Kombi ab 41.970 , Coupé ab 46.410 , Cabrio ab 57.030

Motoren: Benziner: C 160 (129 PS), C 180 (156 PS), C 200 (184 + 14 PS, optional auch mit 4Matic zu haben), C 300 (258 PS), C 400 4Matic (333 PS), AMG C 43 4Matic (390 PS); Diesel: C 180 d (122 PS), C 200 d (mit Automatikgetriebe 150 PS, mit Schaltgetriebe 160 PS), C 220 d (194 PS, auf Wunsch auch mit 4Matic zu haben). Alle Motori-sierungen sind ausschließlich mit einer neungängigen Automatik ausgerüstet (ausgenommen der C 200 d).