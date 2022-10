Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.684 x 2.020 (mit Außenspiegel) x 1.691 Millimeter, Radstand 2.829 Millimeter, Wendekreis 11,7 Meter, Bodenfreiheit 154 Millimeter, Eigengewicht 2.175 Kilogramm, maximales Kofferraumvolumen 1.710 Liter.

Motor: zwei Elektromotoren (vorne und hinten), 292 PS, 520 Newtonmeter, in 6,2 Sekunden auf Tempo 100, (abgeregelte) Höchstgeschwindigkeit 160 km/h, Stromverbrauch ab 18,1 kWh pro 100 Kilometer, Reichweite bis zu 420 Kilometer, Aufladung der Lithium-Ionen-Batterie (66,5 kWh) von zehn auf 80 Prozent an einer DC-Schnellladestation (100 kW) in 32 Minuten.

Kraftübertragung: Allradantrieb, Automatikgetriebe (ein Gang).

Preis: ab 62.143,42 Euro (Testauto/ Listenpreis) – Spurhalteassistent, MBUX-Multimediasystem (zwei Displays), Klimaautomatik, Komfort-Paket, Licht-und-Sicht-Paket, Rückfahrkamera, Easy-Pack-Heckklappe, 18-Zoll-Leichtmetallräder …