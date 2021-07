Ziemlich viel Luxus-Appeal brachte bereits die C-Klasse der vierten Generation ins Spiel. Der Entwicklungsschritt Nummer fünf geht noch einen Sprung weiter. Die Kompakt-Klasse, wie Mercedes-Benz den eigentlichen Mittelklassler einstuft, ist quasi zur kleinen S-Klasse mutiert, mit sportlichen Akzenten, auch wenn das neue Motorisierungsprogramm ausschließlich aus Vierzylinderaggregaten besteht (gilt auch für die kommenden AMG-Derivate).

Der kleinere Benziner ist sogar „nur“ ein 1,5-Liter, immerhin mit 170 PS (C 180) oder 204 PS (C 200). Auch händisch zwischen den Gangstufen rühren spielt es nicht mehr: Es sind durchgängig neunstufige Automatikgetriebe verbaut. Dafür sind sämtliche Antriebe elektrifiziert. Zum Start sind es Mildhybride auf Basis von 48-Volt-Bordnetz und riemengetriebenem Startergenerator – sowohl im kleinen Otto als auch im 2,0-Liter mit 258 PS (C 300). Was auch auf den 2,0-Liter-Diesel mit 200 PS (C 220 d) oder 265 PS (C 300 d) zutrifft. Allradantrieb kann man auch haben – momentan in Verbindung mit 204 oder 258 Benzin-PS. Zu erwarten sind Plug-in-Hybride, mit Benzinern wie Dieseln (die werden noch im Laufe des heurigen Jahres nachgeliefert).

Diese Antriebskonfigurationen und -kombinationen sind für beide Karosserievarianten zu haben, für die Limousine und den Kombi. Zweitere Karosserievariante konnten wir für knapp zwei Stunden mit dem stärkeren Diesel (also 265 PS) ausführen. Rund um Wien, unter anderem über die Höhenstraße. Das ist genau das richtige Terrain, um Fahrwerks-, Einlenk- und Bremsqualitäten auf den Grund zu gehen, auch der Geräuschdämmung.

Selbst wenn auf fast der gesamten Strecke Tempo 50, manchmal sogar nur 30, vorgeschrieben ist. Das Kopfsteinpflaster ist ein Prüfstein für sensible und flinke Federungs-/ Dämpfungsarbeit, die sich niemals eine polternde Blöße leistet und in jedem Fahrmodus schwingungsfrei und komfortabel bleibt. Die engen – zudem sehr rutschigen – Haarnadelkurven liefern auch den Beweis für die Agilität des doch schon 4,75 Meter langen Stuttgarters (Limousine und Kombi sind gleich lang).

„Die C-Klasse hat sich seit dem Debüt 1982 mit Vielfalt und innovativer Technik zu einer der volumenstärksten Baureihen entwickelt …“ Bernhard B. Bauer, Pressesprecher Mercedes-Benz Österreich

Zugegebenermaßen war der Proband mit Hinterradlenkung samt direkterer Lenkübersetzung ausgerüstet. Das ist ein optionales Feature, das man bislang meist nur aus der Premium- und Luxusklasse kannte, damit ist das Einlenkverhalten mehr als souverän. Ein Detail, dass man im Grunde genommen von einer C-Klasse ohnehin erwartet und von dem man gedacht hatte, es ginge nicht noch besser als in der vierten Generation. Doch: Es geht immer noch etwas drüber, an Feinheit und unaufgeregter Direktheit. Was man ebenso von der Geräuschdämmung sagen kann. Fenster zu oder offen – es sind zwei diametral unterschiedliche Akustikwelten.

Alleine schon damit offeriert die neu aufgestellte C-Klasse großes Kino. Erst recht, was die Cockpit-Einrichtung betrifft. Die beiden Digitaldisplays – in der Topausstattung misst das Kombiinstrument 12,3 Zoll, das hochformatige Infotainmentsystem-Touchdisplay 11,9 Zoll – sind angenehm groß.

Ansonsten ist alles normal an seinem vertrauten Platz, wie man es von Mercedes-Benz gewohnt ist: Multifunktionshebel links, Automatikhebel rechts. Deshalb schüchtern die neuen digitalen Funktionen auch nicht ein. Denn auch das Layout – Sitzergonomie, Justierung via Tasten in den Türen etwa – ist gleich geblieben. Deshalb fährt man fürs Erste einfach einmal los und macht sich Schritt für Schritt mit den (teils optionalen) Details bekannt.

Sei es mit der Augmented-Video-Funktion (zeigt reelle bewegte Bilder oder virtuelle Navigationshinweise auf dem Zentralbildschirm), sei es mit der neuesten Generation des Head-up-Displays (das sozusagen über der Motorhaube schwebend steht). Weiterentwickelt ist der Sprachassistent der zweiten Generation des MBUX-Systems („Hey Mercedes“), für das man sich per Fingerabdruckscanner anmeldet. Schön ist: Man muss sich sprachlich nicht verbiegen, das System versteht auch österreichisch.