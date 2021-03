Kaum hat der MG EHS PHEV, ein Plug-in-Hybrid, sein Debüt absolviert, schieben die Chinesen die nächsten zwei Modelle nach. Und fahren – nach dem Batteriestromer ZV, der 2019 in Europa startete – voll auf der elektrischen Schiene.

Denn es sind beide Vollstromer – zum einen der MG Marvel R, ein gerade noch kompakter SUV (im Modellportfolio der Dritte dieser Art) und zum anderen der MG5, ein kompakter Kombi, mit dem der Hersteller für sich reklamiert, „den ersten reinen Elektriker in dieser Klasse“ auf den Markt zu bringen.

„Mit dem MG Mar- vel R und dem MG5 stellen wir zwei komplett neue Modelle vor, die auf die anspruchsvollsten europäischen Autofahrer ausgerichtet sind.“ Michael Ellies, Pressesprecher MG Motor Austria

Der Marvel R ist 4,67 Meter lang. Die Chinesen wollen ihn als Hightech-Lifestyler verstanden haben – samt 12,3-Zoll-Kombiinstrument und 19,4-Zoll-Infotainmentsystem-Touchscreen im Cockpit. Laderaumvolumen: 357 bis 1.396 Liter. Zur Auswahl stehen zwei Antriebsversionen: Heck- und Allradantrieb. Beide haben zwei Elektroaggregate an der Hinterachse, beim 4x4 sitzt ein drittes an der Vorderachse.

Dieses Antriebstrio produziert satte 288 PS (655 Newtonmeter). An Reichweite sollen über 400 Kilometer herausschauen. Das gilt auch für den Kombi! Der ist 4,54 Meter lang, das Kofferabteil schluckt 578 bis 1.456 Liter. Im Gegensatz zum Marvel R ist er ein Fronttriebler, sein Elektromotor leistet 184 PS (280 Newtonmeter).

Beide Modelle haben einen dreiphasigen Lader für bis zu 11,0 kW Wechselstrom an Bord, beide sind auch auf bidirektionales Laden ausgelegt, beide können am Schnelllader in 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden.

Wir freuen uns auf die ersten Ausfahrten!