Und der nächste Coup: MG4 Electric

Die einen gehen, die anderen kommen. Der SUV-Boom und die Transformation zur Elektromobilität werfen die etablierte (Segmente-)Ordnung über den Haufen. Manche Karosserieformen verschwinden, die Vielfalt wird ausgedünnt. Beispiele: Vans und Kleinstwagen. Doch eine Klasse bleibt bestehen, die der Kompakten.

Für die chinesische Elektromarke MG Motor (dahinter steckt der SAIC – Shanghai Automobile Industry Corporation; der siebtgrößte Autohersteller der Welt; der erste Automobilkonzern in China, dessen Jahresabsatz sieben Millionen Einheiten überstieg) mehr als Grund genug, die bisher SUV-lastige Modellpalette, sieht man vom E-Kombi MG5 ab, um einen Kompakten zu erweitern. Für den hat man nicht lange einen Namen gesucht, sondern ihn als 4er in die bestehenden Baureihen eingereiht (bis 2025 sollen es insgesamt zehn Modellfamilien sein).

Die Einführung des MG4 Electric ist unser bisher wichtigster Schritt!“ MICHAEL ELLIES, Pressesprecher MG Motor Austria

Der MG4 Electric nimmt, trotz Schrägheck-Interpretation, dezent das Thema Crossover auf. Die Dimensionen sind wirklich kompakt – mit 4.287 Millimetern Länge. Vergleichsweise lang ist mit 2.705 Millimetern der Radstand. An Kofferraum gehen sich, je nach Ausstattungsstufe, 350 bzw. 363 bis 1.165 bzw. 1.177 Liter aus. Der Antrieb sitzt am Heck. Geboten werden 170 oder 204 PS Spitzenleistung, Erstere auf Basis einer 51-kWh-Batterie (Lithium-Eisen-Phosphat), Zweitere mit einem 64-kWh-Akku (Nickel-Kobalt-Mangan).

An Reichweite sollen sich bis zu 350 bzw. bis zu 450 Kilometer ausgehen. Das nicht mehr so kompakte Gewicht beträgt 1.655 bzw. 1.685 Kilogramm. Trotz ultraflacher Batterie, sie ist nur elf Zentimeter hoch. Geladen werden kann sie mit bis zu 6,6 bzw. 11 kW (AC) und mit bis zu 117 bzw. 135 kW (DC). Die flottesten Ladezeiten, laut technischen Daten: mit 117 kW in 40 Minuten von null auf 80 Prozent, mit 135 kW in 35 Minuten von null auf 80 Prozent.

Vertrauen in die Fähigkeiten des MG4 Electric bewies der Österreich-Importeur, indem er den Elektriker von Innsbruck aus in die Berge schickte, nach Lermoos, über Autobahn und kurvig steil an- oder absteigende Routen. Gefragt war dabei für das Erste weniger die Ausdauer des Energiereservoirs (Mixverbrauch laut Technikdaten: 16,0 bis 17,0 kWh pro 100 Kilometer), sondern das Fahrverhalten.

Die Chassis-Abstimmung ist ausgewogen, die Lenkung – typisch für eine Reihe von Elektroautos – nicht über die Maßen gefühlvoll, die Bremsen sind in Ordnung. Streng und teils voreilig agierten im getesteten Fahrzeug die Assistenten, besonders der für das Spurhalten zuständige. Etwas eigenwillig mischte sich die Verkehrszeichenerkennung ein. Kurzfristig empfahl sie 200 km/h. Dabei ist der Topspeed mit 160 km/h abgeregelt …

