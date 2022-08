Flotter Vierer

Werbung

Mit dem neuen MG4 auf Basis der komplett neu entwickelten MSP-Plattform tritt MG Motor in dem in Europa wichtigen C-Segment an. Er ist eine intelligente Wahl für Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich für einen modernen, elektrischen Lebensstil entscheiden.

Das fünftürige Schrägheckmodell passt mit einer Länge von 4.287 Millimeter, einer Breite von 1.836 Millimeter und einer Höhe von 1.504 Millimeter perfekt ins Wettbewerbsumfeld. Der MG4 bietet einen geräumigen Innenraum mit ausreichend Platz für eine fünfköpfige Familie, glänzt dabei aber mit schlanken und sportlichen Proportionen. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeglichene Gewichtsverteilung von 50:50 ein verbessertes Fahrverhalten, direktere Reaktionen auf Lenkbewegungen sowie schnelle Kurvenfahrten.

In Verbindung mit dem Heckantrieb sorgt der Neue für hohen Fahrspaß. Die niedrige Fahrzeughöhe wird ermöglicht durch besonders flache Batterien: Im MG4 kommt die in der Bauhöhe kompakteste von SAIC Motor entwickelte Batterie zum Einsatz. Mit einer Höhe von nur 110 Millimeter ist sie sogar die derzeit dünnste ihrer Klasse. Zunächst wird der MG4 mit den Batteriekapazitäten 51 kWh und 64 kWh erhältlich sein, die eine Reichweite von bis zu 350 bzw. 450 Kilometer (im WLTP-Zyklus) ermöglichen.

Weitere Varianten des MG4 sind in Planung, ebenso wie Allradantrieb. In Verbindung mit der größeren Batterie überträgt der Elektromotor eine maximale Leistung von 150 kW (205 PS) auf die Hinterachse, bei der Batterieversion mit 51 kWh sind es 125 kW (170 PS). Der Wagen beschleunigt in weniger als acht Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h.

Eindruck hinterlässt der MG4 mit seiner unverwechselbaren Front. Neben den markanten Frontscheinwerfern sorgen die aufrechten, nach vorne geneigten Blinker als Teil der dynamischen Linienführung oberhalb des Frontsplitters für ein vitales Erscheinungsbild. Nicht weniger als 28 LEDs und sechs vertikale Lichtleiterstreifen bilden die klare Zeichnung der Front. Drei Einheiten für Auf- und Abblendlicht werden dabei mit LED-Abbiegelicht kombiniert und sorgen damit für ein echtes Stromergesamtbild.

Diese prägende Linienführung zieht sich über abwechslungsreich gestaltete und miteinander korrespondierende Lichtkanten zur vielschichtigen Heckpartie durch. Ein zweiteiliger Dachspoiler markiert zwar den Abschluss des zweifarbigen und aerodynamisch ausgefeilten Daches, verlängert die Linie des gesamten Fahrzeugs jedoch optisch – und verbessert obendrein den Luftstrom. Die aufwendigen LED-Rückleuchten greifen die Linienführung der Seitenpartie auf. Mit ihren 172 LEDs sorgen diese für das Highlight am Heck des MG4. Dank seines einfach gehaltenen, nutzerfreundlichen Innenraums punktet der MG4 mit einer technisch geprägten Wohlfühlatmosphäre.

Das Cockpit wurde so konzipiert, dass leichte, schlanke Instrumententafeln und Bedienelemente mit hochwertigen Materialien und durchdachter Installation nicht nur das Platzangebot maximieren, sondern auch die Grundprinzipien Einfachheit, Technologie und Qualität betonen. Das schwebende Design der Mittelkonsole schafft mehr Platz und integriert nützliche Funktionen – etwa eine Ablagefläche für Smartphones. Das vierfach verstellbare Doppelspeichen-Lenkrad mit minimiertem Funktionstastendesign folgt diesem Prinzip ebenfalls.

Der neue MG4 wird im vierten Quartal 2022 in Österreich auf den Markt kommen. Die Preise sind noch top secret.

Ab sofort können sich Interessentinnen und Interessenten unter www.mgmotor.at für den MG4 unverbindlich vormerken lassen – für alle, die bei der Markteinführung im Herbst zu den ersten Kundinnen und Kunden zählen wollen.