Männer sind in den Mini-Baureihen zahlreich vertreten – es gibt einen Countryman und einen Clubman, für kurze Zeit gab es auch einen Paceman (ein SUV-Coupé, von 2013 bis 2016). Am Horizont steht ein neuer Mann, einer namens Aceman. Das zumindest ist der Name einer seriennahen Studie, mit der die Marke den Auftakt zu einer – elektrisch angetriebenen – Zukunft markiert. In Gestalt eines Crossovers.

Für das Design des 4,05 Meter langen Fünftürers hat man den Slogan „charismatische Simplizität“ parat. Dahinter steckt jedoch nach wie vor die typische, damit zweifelsfrei identifizierbare klassische Mini-Optik in reiner Elektroantriebsinterpretation. Mit Verzicht auf konventionelle Materialien, wie Chrom (für das Dekor) und Leder (für die Inneneinrichtung). Bleiben wird es im Interieur voraussichtlich beim bekannten Layout, mit großem rundem Zentraldisplay, auch Toggle-Schalter sollen bleiben, allerdings in digitaler Ausführung.

Das erste Crossover-Modell von Mini für das Kleinwagen-Premiumsegment zeichnet sich durch einen rein elektrischen Antrieb und eine klare sowie reduzierte Designsprache aus!“ MICHAEL EBNER, Pressesprecher BMW/Mini Austria

Über Details wie Antriebsart (man hört Front- und Allradantrieb), Gewicht, Leistung (man hört bis zu 300 PS beim John Cooper Works), Reichweite (man hört bis zu 500 Kilometer), Ladetechnik und Preis liefert die BMW-Tochter noch keine (offizielle) Auskunft. Diese Geheimnisse werden bis zum Marktstart im Jahr 2024 wohl gelüftet sein.