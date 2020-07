Karosserie: drei Türen, vier Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 3.845 x 1.727 x 1.432 Millimeter, Radstand 2.495 Millimeter, Wendekreis 10,7 Meter, Eigengewicht 1.365 Kilogramm, Kofferraumvolumen 211 bis 731 Li- ter.

Motor: Elektromotor, 184 PS, 270 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 150 km/h, in 7,3 Sekunden auf Tempo 100, in 3,9 Sekunden auf Tempo 60, Lithium-Ionen-Batterie – 32,6/28,9 kW (brutto/netto), ab 14,8 kWh pro 100 Kilometer, Aufladung von null auf 80 Prozent an einer (Gleich-strom-Schnellladestation (50 kW) in 35 Minuten.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Automatikgetriebe (einstufig).

Preis & Serienausstattung: ab 32.950 Euro (Testauto, ohne E-Förderung; der Cooper S AT mit 192 Benzin-PS ist ab 29.421 Euro zu haben) – Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Standheizung, volldigitales Display, Navigationssystem, Alarmanlage. Optional: Trim XL 9.600 Euro (u. a. Driving Assistant, Parkassistent, Head-up-Display, Panoramaglasdach).