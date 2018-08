Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Zeit, das Mini Cabrio zu öffnen. Per Knopfdruck geht das ganz easy – in 18 Sekunden, bis Tempo 30. Wer nicht ganz offen unterwegs sein will: Der deutsche Brite hat auch eine Schiebedachfunktion – mit ihr lässt sich das Stoffverdeck bei jedem Tempo bis zu 400 Millimeter öffnen, ohne dass die seitlichen Holme ihre Verankerung im Scheibenrahmen verlassen. Netter Gag: Always Open Timer (zählt die Betriebsstunden ohne Dach). Mehr als ein netter Gag: die Klimaautomatik mit Cabrio-Modus.

Für ausreichend Wind (kann bei über 30 Grad äußerst angenehm sein) sorgt der 136 PS starke 1,5-Liter-Dreizylinder. Hat genügend Power, für den Fall des Falles (Cabrio-Fahrer cruisen aber eher). Der Motor ist dabei sehr leise und hat (für einen Dreizylinder) eine angenehme Laufkultur. Typisch Mini: das Gokart-Feeling – die kurvigsten Kurven sind sein Revier. Fahrspaß zum Quadrat!

Very british: Das Gute-Laune-Fahrzeug hat Heckleuchten im Union-Jack-Design.