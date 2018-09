Ganz schön ausgewachsen hat sich der Mini. Der Dreitürer und das Cabrio messen längst mehr als 3,8 Meter, der Fünftürer kratzt schon hart an der Vier-Meter-Marke (exakt: 3,98 Meter). Damit sind sie gegenüber den Minis der 1960er-Jahre mit ihren knapp mehr als 3,0 bis 3,3 Metern Länge schon echte Riesen, gehen nicht mehr als Kleinstwagen durch. Auch hat sich der kleine Brite – immerhin kommt er nach wie vor aus Oxford – zu einer Modellfamilie verzweigt, auf bis zu sieben Varianten. Im Laufe der Zeit wurde wieder auf derzeit fünf Versionen reduziert. Die werden jetzt Schritt für Schritt aktualisiert. Als Erste waren nun Drei- und Fünftürer sowie das Cabrio dran. Countryman und Clubman, die schon im Kompakt-Segment firmieren, folgen nach.

Optisch identifizierbar ist das Update am neu gestalteten Logo. Das Facelift kann – je nach Version und Ausstattung – auch erkennbar sein an Scheinwerferdesigndetails. Eine Option bzw. Serie in höheren Ausstattungen sind ein ringförmiges LED-Tagfahrlicht und eine Klavierlackumrandung an den Frontleuchten, ebenso eine Union-Jack-Signatur an den LED-Hecklichtern. Das mögen Kleinigkeiten sein, verleihen dem Mini-Auftritt jedoch sichtbar frischen Pfiff. Auch kann man jetzt LED-Scheinwerfer mit Matrix-Funk-

tion ordern.

„Das Design des Mini ist noch emotionaler, die Funktionen sind noch cleverer, das gokartartige Handling wurde weiter verfeinert …“ Michael Ebner, Pressesprecher Mini Österreich

Feinschliff ließ man dem Interieur ebenso angedeihen. Neu sind das Multifunktionslenkrad und das 6,5-Zoll-Radiodisplay (Serie). Addieren kann man Optionen wie eine induktive Telefonladestation. Aufgewertet um eine Reihe von Funktionen samt dazugehöriger App ist das Infotainmentsystem, das Konnektivitätsoffert wurde ergänzt, unter anderem um das Concierge-Service nach Vorbild von Konzernmutter BMW.

Zentrales Thema des aktuellen Updates ist die Adaptierung der Antriebe auf die aktuellen und kommenden EU-Emissionsnormen. Alle Motoren wurden im Hinblick darauf überarbeitet, alle erfüllen die aktuelle Vorgabe 6c, demnächst auch 6d TEMP. Hand in Hand damit ging eine Hubraumzugabe für die Einstiegsversionen One und One First (75 PS): Die Dreizylinder haben jetzt 1,5 Liter Hubraum (vorher 1,2 Liter). Für fast alle Versionen offeriert Mini als Alternative zur manuellen Sechs-Gang-Schaltung ein siebenstu-figes Doppelkupplungsgetriebe. Die Cooper-SD- sowie die John-Cooper-Works-Version (170 respektive 231 PS) sortieren ihre Power über eine achtgängige Direktschaltung.

Noch stärker als bisher wird auf Individualisierung gesetzt. Neuester Clou sind Anbauteile, zum Beispiel Einstiegsleisten, Armaturenbord-Dekore und Blinker-Cover (Side Cuttles). Die kann man online bestellen und sie im Werk von einem 3D-Drucker nach Vorlage individuell gestalteter Motivvorlagen – Namen, Herzen, Sterne, was auch immer – herstellen lassen, wie im Rahmen des BMW Digital Day in München präsen-tiert.