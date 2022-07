Kia Sportage: In der fünften Runde

Werbung

Mit der fünften Sportage-Generation gibt es ein Novum: zum ersten Mal eine eigene Version für Europa (Produktion in der Slowakei). Mega auch das Design, das „Opposites United“ („vereinte Gegensätze“) heißt – es soll auf eine Verbindung von natürlichen und technischen Elementen hinweisen.

Die Optik kann getrost als mutig bezeichnet werden und gibt dem neuen Sportage einen kantig(er)en, stämmig(er)en Auftritt. Fein das digitale Cockpit, es ist ein zweimal 12,3 Zoll großer Cluster, sanft gebogen. Logisch und intuitiv präsentiert sich die Bedienung. Auf sämtlichen Plätzen halten es zudem alle bestens aus, so, wie es sich gehört. Und: An der hohen Materialqualität mit soften Flächen können sich so manche Mitbewerber eine Scheibe abschneiden.

Unser Testkandidat war ein HEV (Hybrid Electric Vehicle). Also ein Vollhybrid, kein Steck- dosen-Hybrid. Was durchaus ein Vorteil ist, weil man nicht immer und überall eine Ladestation ums Eck hat. Mit 230 PS ist der SUV mehr als ausreichend motorisiert, die Fahrfreude kommt auf keinen Fall zu kurz. Auch der Fahrkomfort begeistert.

Zum Schluss noch schnell was zum Schmunzeln: Bei +30 Grad warnte der Bordcomputer vor Glatteis … Wir haben dich trotzdem lieb!