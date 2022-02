Dacia Jogger: Drei in einem

Einer für alles ist der Jogger. Und der neue Dacia ist fast alles in einem: Kombi, Van und Hochdachkombi. Damit ersetzt er drei bisherige, zum Teil bereits ausgelaufene oder gerade auslaufende Modelle: den Kombi Logan MCV und den Familienvan Lodgy, beide bis zu siebensitzig, sowie den Dokker, in der Pkw-, der Hochdachkombi-Version.

Dieser generalistische Ansatz geht einher mit einer weniger spartanischen Optik und Technik, wie es schon der Sandero und der vor kurzem facegeliftete Duster vorgeführt haben. Soll heißen: Er ist fesch geworden, samt dekorativem Chrom-Schmuck, auch Aluminiumräder dürfen es sein, je nach Ausstattungsniveau. Dazu kommt zwar reduzierte, doch vergleichsweise forcierte Digitalisierung.

"Mit dem Jogger erfindet Dacia das siebensitzige Familienauto nochmals neu!“ KARIN KIRCHNER Pressesprecherin Dacia Österreich

Im Vordergrund steht die Praxistauglichkeit: bis zu sieben Sitze, die in der letzten Reihe easy demontierbar sind, plus ein großzügiges Kofferraumvolumen mit bis zu 1.819 Litern. Allzu dick trägt er mit Gewicht nicht auf, es sind ab 1.200 Kilogramm, bei einem kompakten Längenmaß von 4.547 Millimetern.

Einen Beitrag dazu leistet das derzeit in Österreich einzig verfügbare Antriebsaggregat: Es ist ein neuer 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 110 PS (TCe 110), gekoppelt an eine manuelle Sechs-Gang-Schaltung. Damit ist der Jogger gut ausreichend motorisiert, es reicht zu mehr als bloß Mitschwimmen im Verkehr. Nicht nur an der Côte d’Azur zwischen Nizza und St. Tropez, in Südfrankreich, wo der Franko-Rumäne seine erste Talentprobe bestanden hat.

Er ist erwartungsgemäß unkompliziert im Umgang, die Geräuschdämmung geht in Ordnung, der muntere Dreizylinder orgelt nicht ungebührlich laut. Sportliche Ambitionen entwickelt er weniger, doch dafür ist er nicht gebaut. Im Testfahrzeug wirkte das Lenkgefühl etwas indifferent, die Bremsen zeigten zwar die geforderte Wirkung, agierten jedoch nicht allzu feinfühlig. Der Infotainmentsystem-Touchscreen ist zentral postiert, aber bei kräftiger Sonneneinstrahlung kann es mit der Ablesbarkeit hapern. Doch das Gesamtpaket erweist sich als funktionell und universell.

Der Antrieb sollte sich nicht mehr als 5,6 bis 5,7 Liter pro 100 Kilometer genehmigen. An die 6,2 Liter vermeldete der Bordcomputer nach einem Mix aus Autobahn, Stadt- und Landstraße. Noch höhere Genügsamkeit erwartet sich Dacia vom Vollhybriden mit 140 PS Systemleistung. Der ist für 2023 zu erwarten.