Werbung

Jetzt ist der Leaf nicht mehr alleine. Zwölf Jahre nach dem Debüt des vollelektrischen Erstlings von Nissan bekommt er einen Bruder. Der Ariya ist, wie es dem Trend entspricht, ein SUV, vielmehr ein Crossover mit coupéhaft sich absenkender Dachlinie. Design und Stilistik weisen ihn zweifelsfrei als Verwandten des – mittlerweile teilelektrischen – Qashqai aus.

Elektrisches Fahren soll mit dem Ariya neu definiert werden. Dafür steht er auf einer neuen Elektroantriebsplattform (CMF-EV, trägt auch den elektrischen Renault Mégane), ist entweder ein Fronttriebler oder ein Allradler. Stolze 4,595 Meter lang. Auf 2,775 Metern Radstand sollen sich bis zu fünf Personen kommod platzieren können, für das Gepäck stehen mindestens 468 (Frontantrieb) bzw. 415 (4x4) Liter Volumen parat.

An Gewicht bringt er ab 1,8 und bis zu 2,3 Tonnen auf das Tapet. Die Kilos sind penibel verteilt, beim Allradler im Verhältnis 50:50, in den Fronttrieblern ist die Balance ähnlich ausgewogen. Dazu trägt die Batterie entscheidend bei: Sie ist besonders kompakt gehalten, was die Bauhöhe betrifft. An Kapazität stehen entweder 66 oder 91 kWh zur Auswahl (jeweils brutto, netto: 63 bzw. 87 kWh). Daraus resultieren je nachdem 218, 242 oder 306 PS. Allrad (genannt e-4ORCE) ist ausschließlich mit stärkerem Akku und Topleistung verfügbar.

Ariya – das heißt: Elektrisch fahren neu definiert! Elisabeth Schaljo, Pressesprecherin Nissan Österreich

So oder so leidet keine der angebotenen Versionen an Schwäche. Umgesetzt wird die Strom-Power jedoch weniger auf sportliche als auf die verdauliche Art. Bei ersten Testfahrten in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen erwies sich der Ariya durchwegs als sanfter Gleiter. Dazu gehört die neue Art der Rekuperationskonfiguration, sie agiert wesentlich weniger ruppig, fast unauffällig und dennoch effektiv. Das e-Pedal-Fahren endet, sobald das Tempo unter 10 km/h sinkt, dann muss man selber bremsen.

Nicht nur damit will Nissan ein neues Elektrokapitel aufschlagen. Abgesehen von der eher sanften Entfaltung der Antriebspower – im 218-PS-Modell mit 63 kWh-Akku – samt komfortorientierter Fahrwerksabstimmung soll man im Interieur fein wohnen, die Marketingabteilung spricht von einer Lounge. Dazu gehört die auch angesichts reichlicher Bodenfreiheit recht imposante Höhe (1,66 Meter), was luftigen Kopfraum zulässt.

Ins Reichweitenkapitel schreibt Nissan bis zu 533 Kilometer. Die AC-Ladeleistung beträgt je nach Akkukapazität bis zu 7,4 respektive bis zu 22 kW. DC-Laden ist mit bis zu 130 kW möglich. Bis zu 350 Kilometer sind in 30 Minuten möglich (DC-Schnellladen).