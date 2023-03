Der Ariya e-4orce: Fit für die Rutschbahn

Werbung

Allradantrieb war einst, in Verbrennerzeiten, eine der Hauptdomänen von Nissan, siehe Patrol, siehe Navara und andere. Nicht nur im Zuge der Antriebselektrifizierung ist dieses Thema jedoch zunehmend in den Hintergrund getreten, auch agieren die Systeme längst nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch gesteuert.

In Vergessenheit geraten ist die 4x4-Expertise jedoch ganz und gar nicht. Sie kehrt unter neuen Vorzeichen im blutjungen Vollelektriker Ariya (und auch im neuen X-Trail) wieder: Dem frontgetriebenen Crossover wurde ein zusätzliches Elektroaggregat an die Hinterachse gepackt, was in 306 PS Gesamtleistung und 600 Newtonmetern Maximaldrehmoment resultiert.

"Der zweiachsige Antrieb des Ariya sorgt für Traktionssicherheit in jeder Fahrsituation!“ Elisabeth Schaljo Pressesprecherin Nissan Österreich

Eine sportliche Ansage, die Nissans Marketingabteilung lautmalerisch e-4orce getauft hat. Wie auch immer man das betrachtet: Null auf hundert gehen damit in 5,7 Sekunden. Die der Stromer angesichts von rund 2,3 Tonnen Gewicht nicht ganz so sportlich umsetzen kann, er wirft seine Masse in flott angegangenen Kurven gewichtig auf die Dynamikwaagschale.

Auch wird er mit dem Doppelachsantrieb nicht zum forschen Geländegänger, dafür ist er nicht gebaut. Hingegen kann er verdoppelte Trittsicherheit offerieren, und im Verein mit ausgeklügelter Fahrdynamikelektronik mutiert er zum traktionsstarken Gleiter auf jeglicher Art von Fahrbahnbeschaffenheit. Auch auf blankem Eis. Das heuer nicht nur hierzulande Mangelware ist. Weshalb Nissan den Neuen nach Andorra schickte, wo es auf lichter 2.400-Meter-Höhe eine permanente Rennstrecke inklusive Fahrtechnikzentrum hat. Verlässlich vereist, im Winter.

Dort demonstrierte der Allrad-Ariya seine Spurtreue. Allerdings im passenden, im wintergerechten Fahrmodus. Driften stand nicht einmal ansatzweise auf dem Programm, sondern einigermaßen forciertes Beschleunigen und Bremsen, präzises Slalomfahren und Kurvenumrunden. Was sich auch abseits der gesperrten Strecke bezahlt macht, wenn die Asphalttemperatur gegen null Grad geht und feuchte Kälte die Fahrbahnoberfläche mit variablen Rutschigkeiten überzieht.