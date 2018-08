Karosserie:

| NOEN

fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.490 x 1.788 x 1.540 Millimeter, Radstand 2.700 Millimeter, Wendekreis 11,66 Meter, Eigengewicht 1.640 Kilogramm, Kofferraumvolumen ab 385 Liter.

Motor:

Elektromotor, 150 PS, 320 Newtonmeter (von null bis 3.283 Umdrehungen pro Minute), Höchstgeschwindigkeit 144 km/h, in 7,9 Sekunden auf Tempo 100, Lithium-Ionen-Batterie (Kapazität 40 Kilowattstunden), Reichweite 270/350 Kilometer (WLTP/NEFZ), Verbrauch 20,6/15,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer (WLTP/NEFZ), Ladezeit 16 Stunden an einer Haushaltssteckdose, acht Stunden an einer 22-Kilowatt-Ladestation, bis zu 80 Prozent in 40 bis 60 Minuten bei 50-Kilowatt-Schnellladung.

Kraftübertragung:

Frontantrieb, stufenloses Automatikgetriebe.

Preis & Serienausstattung:

39.850 (Testauto) – ProPilot (autonomer Stauassistent, autonomer Lenkassistent, adaptiver Geschwindigkeits- und Abstandsassistent), Querverkehrswarner, Around-View-Moni-tor, e-Pedal, Navigationssystem, Bose-Soundsystem, Klimaanlage.