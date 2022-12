Werbung

Familienauto? Ja, Sie lesen schon richtig! Der X-Trail Generation Nummer 4 steht bei den Japanern ganz unter dem Motto „Platz für noch mehr Abenteuer mit der ganzen Familie“. Platz hat der Familien-Crossover im feinen Innenraum auf alle Fälle.

Wir hatten die Version mit dem Zusatznamen „e-Power“ zu testen. Das heißt, dass für die Antriebsaufgaben – an der Vorderachse – alleine der Strommotor verantwortlich ist, 204 PS Systemleistung werden produziert. Der Benziner, ein Dreizylinder, ist lediglich ein Zuträger, der Motor sowie Batterie mit Energie versorgt (2,1 kW kleine Pufferbatterie). Das Ganze fährt sich äußerst harmonisch, da haben die Nissan-Techniker ganze Arbeit geleistet.

Die liebste Gangart des komfortabel abgestimmten Autos ist das Gleiten, entspanntes Dahingleiten, perfekt! Eher für den urbanen Alltag, wo laut Nissan ohnehin 70 Prozent der Fahrzeit verbracht werden, ist die Konfiguration des elektronischen Gaspedals konzipiert: Wie bereits bei manchen Elektroautos ist ein One- Pedal-Fahren möglich. Wird das System über den Schalter in der Mittelkonsole aktiviert, braucht die Fahrerin/der Fahrer in der Regel nicht mehr auf die Bremse zu steigen, sondern kann den Wagen auch mit dem Gaspedal verlangsamen.