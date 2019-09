Liebe NÖN-Leserinnen, liebe NÖN-Leser – es ist wieder so weit: Wählt euer Auto des Jahres 2019!

Die NÖN-Autowahl ist mittlerweile schon ein fixer Bestandteil in der automobilen Welt in Niederösterreich – heuer wird bereits zum vierten Mal in Folge gewählt.

In sieben Kategorien stehen vom 29. September, 0 Uhr, bis zum 17. Oktober, 12 Uhr, 56 Autos zur Auswahl. Eines schöner als das andere. Welches am Ende ganz oben steht, entscheiden Sie! Den Sieg verdient hat sich jedes Modell.

Marschik/shutterstock.com NÖN-Motorchef ThomasVogelleitner freut sich auf eine spannende Autowahl.

Der SUV-Markt boomt – wir haben darauf reagiert und daraus zwei Kategorien gemacht:

Trendsetter und

und Trendsetter Premium

Die weiteren Kategorien heißen:

Handliche (Klein- und Kompaktwagen),

(Klein- und Kompaktwagen), Souveräne (Mittel- und Oberklasse),

(Mittel- und Oberklasse), Temperamentvolle (Coupés, Cabrios … und flotte SUVs),

(Coupés, Cabrios … und flotte SUVs), Vielseitige (darunter sind Pick-ups, Vans und Hochdachkombis),

(darunter sind Pick-ups, Vans und Hochdachkombis), Saubere (Elektro, Wasserstoff, Erdgas und spezielle Hybrid).

Neu ist heuer, dass pro Kategorie eine Marke nur einmal vertreten sein darf.

Es wird also sieben Sieger geben! Die NÖN-Motorredaktion hat die 56 Kandidaten nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht, es handelt sich dabei um aktuelle Neuheiten oder wichtige Weiterentwicklungen. Bewusst haben wir uns gegen Superautos (Bentley, Lamborghini & Co.) entschieden.

Bei der NÖN-Autowahl kommt es einzig und allein auf eure Stimme an. Wir haben auch wieder auf eine Experten- und Prominenten-Jury verzichtet. Eure und nur eure Stimme zählt! Wahlberechtigt sind alle aus der großen NÖN-Familie – Mann und Frau, Klein und Groß, Jung und Alt, Arbeiter und Angestellter, Schichtarbeiter und Generaldirektor … Jede Stimme zählt. Jede Stimme ist gleich viel wert. Übrigens: Ihr könnt mehrmals wählen (1x pro Stunde)!

Petr Blaha Das Hotel Karnerhof am südlichsten Alpensee Österreichs – drei Nächte zu zweit warten vielleicht auf euch!

Mit eurem Voting könnt ihr auch gewinnen! Wir verlosen unter allen Wahlteilnehmern einen Kurzurlaub (drei Nächte für zwei Personen) im Vier-Sterne-Hotel Karnerhof am Faaker See! Der Karnerhof ist unter anderem Kärntens „Weinwirt 2019".