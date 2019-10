Es war ein tolles Finale: Bis zur letzten Minute wurde um den Sieg in der NÖN-Autowahl 2019 gekämpft.

Wow! Fast dreimal so viele Votingstimmen wie im Jahr davor - die heurige NÖN-Autowahl hat voll eingeschlagen. Hier die Sieger, alles würdige Sieger:

Kategorie Der Handliche: Mazda3

Kategorie Der Saubere: Audi e-tron

Kategorie Der Souveräne: Skoda Superb

Kategorie Der Temperamentvolle: Porsche 911 Carrera

Kategorie Der Trendsetter Premium: Range Rover Evoque

Kategorie Der Trendsetter: VW T-Cross

Kategorie Der Vielseitige: Ford Ranger Raptor

Ab kommender Woche stellen wir alle Gewinner auf NÖN.at und in eurer NÖN-Lokalausgabe vor.

Danke, dass Sie so fleißig mitgevotet haben. In Kürze wird die Gewinnerin/der Gewinner unseres Gewinnspieles (Kurzurlaub im Hotel Karnerhof/Faaker See) feststehen.